Гринберг: российским олигархам сейчас не до жиру

Есть такие люди, которые способны любые — даже самые неблагоприятные, казалось бы — обстоятельства обращать себе на пользу. "Правда.Ру" рассказывала уже о том, что богатейшие люди в США не только устояли в пандемию, но и заработали на ней.

Как им это удалось, и есть ли в России такие примеры?

В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" рассказал Руслан Гринберг, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, экс-директор Института экономики РАН.

Как объявленные в стране ограничительные меры повлияли на бизнес наших олигархов? Кто сумел, подобно американцам, заработать на эпидемии? Кто-то исследование проводил?

Общая закономерность простая. Во время кризиса, критической экономической ситуации, выигрывают те, чьи услуги или чьи товары нужны в первую очередь — очень все просто. Поэтому ZOOM, про который раньше мало кто знал, сегодня очень популярен и все большее количество людей использует его в онлайн-жизни, увеличивая доходы владельца платформы. Это "работает" во всех сферах экономики, услуги которых нужнее людям в текущей ситуации. Что касается наших олигархов, то они, в основном, связаны с топливно-сырьевыми делами. И поэтому можно говорить, что выиграть от пандемии для них сложнее: экономика резко пикирует вниз, спрос на товары, на нефть, на газ — все снижается. На коне информационные технологии Выиграть от пандемии могут те, кто связан с информационными технологиями. Должны выиграть. Вот и вся любовь. Еда Сегодня я прочитал, что возможно до 140 миллионов голодающих прибавится в этом году. Ясно, что тот, кто продает, кто связан с производством продовольствия, тоже может выиграть. Но, правда, все будет зависеть еще и от государственной политики здесь. Я думаю, что не исключено, что придется карточки вводить в России.

Конкретно о ком-то можно сказать?

Пока нет. Но здравый смысл подсказывает, что я прав в своей гипотезе, что выиграют те отрасли, без услуг которых сейчас вообще нельзя обойтись.

Электронные сервисы, электронная торговля?

Именно так. Конечно, коммуникации. Офлайн-контактов у нас сейчас нет. Онлайн-контакты, конечно, предполагают, резко увеличение доходов тех, кто эти услуги предоставляют.

Тенденция мировая.

Я думаю, у нас в меньшей степени. Кто у нас может выиграть? Возможно, "Яндекс"…

Касперский?

Да, Касперский. Но это предположение. По крайней мере, на их улице должен быть праздник.

А из производителей питания кто может быть?