Мнение: самоизоляция нарушает права лишенных инстинкта самосохранения

На минувшей неделе генсек ООН Антониу Гутерриш высказал опасение, что пандемия коронавируса и введенные во многих странах по поводу нее ограничительные меры могут быть использованы в качестве предлога для авторитарных государств, чтобы попирать индивидуальные права человека или подавлять свободный поток информации.

Своими соображениями по поводу месседжа Гутерриша с «Правдой.Ру» поделился Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, экс-глава РГАСПИ в МГУ.

Я думаю, что какой-то определенный подтекст в это обращение генсека ООН заложен. Насколько это часть большой политической игры - мне судить сложно. Слишком еще не ясны источники информации, на которые он опирался, говоря все это. Насчет нашей страны, я думаю, что все-таки здесь есть силы, которые тяготеют к авторитарному правлению. Но есть силы, которые противостоят. Есть противодействия. Поэтому здесь какой-то баланс будет соблюден.

Почему люди стали протестовать против самоизоляции? Интернет-митинги, например.

Тяжело психологически. Физически, может быть, и удобно. Я, например, на дорогу время экономлю. Мне 1,5 часа до работы. Сейчас я просто сажусь за письменный стол и начинаю работать. Но и усталость наступает быстрее. И главное, что всегда пугает психологически больше всего - неопределенность. Когда состояние подвешенное, это очень сложно переживать. Это напоминает двоевластие. Если была бы какая-то определенность, сказали бы, что 15 мая или 20 мая, 1 июня (когда - это дело десятое) все это (самоизоляция и другие ограничения - прим.ред) закончится. Но власти молчат, а предугадать людям трудно. То, что закончится, несомненно, а когда - это вопрос. И поэтому начинаются разного рода спекуляции.

Не нарушает ли самоизоляция на самом деле права человека?