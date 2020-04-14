Несмотря на то что о коронавирусе человечество узнало еще в декабре прошлого года, а пандемия коснулась практически всех стран, ученые признают, что очень много о COVID-2019 не знают. И как бороться с ним, представляют слабо.
Из-за этого возникают самые разные предложения. Например, вчера (14 апреля) профессор эпидемиологии из Германии Александр Кекуле предложил правительству своей страны завершить режим изоляции и дать возможность молодым переболеть коронавирусом (по сути, заразить им тех, кто моложе 50 лет) для того, чтобы у людей выработался иммунитет.
Вот что сказал корреспонденту "Правды.Ру", комментируя "метод Кекуле", Давид Заридзе, профессор НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра, президент Противоракового общества России:
"Я, конечно, не эпидемиолог, но могу сказать как человек, кое-что в медицине понимающий, что этот "метод" — бред, граничащий с маразмом. Что значит "заразить молодежь"? Понятно, что, проходя через болезнь, человек вырабатывает иммунитет. Но заражать специально? Причем массово? В надежде, что разовьется "стадный иммунитет"? Так еще никто не боролся с болезнями.
Было очень легко оспой заразить всех, а там посмотрим, что будет. Но речь идет о живых людях. И ставить на них сомнительные эксперименты — это не метод.
Это, в первую очередь, совершенно неэтично. Посмотреть, как некоторые выживут, а другие умрут? Я так понимаю. Ведь до сих пор люди умирают от вируса. Это все глупости, конечно".
"Он просто не знает статистики. В Америке половина умерших — это люди моложе 45 лет. Странно, что специалист такого уровня, как Кекуле, этой статистики не знает. Я, повторюсь, не специалист в эпидемиологии и вирусологии, я занимаюсь неинфекционными заболеваниями, но, как и каждый человек, слежу "за сводками".
Идея не лезет ни в какие ворота. Заражать молодых, чтоб половина умерли, а у выживших "иммунитет появился"? Бред и маразм.
Давайте уж лучше на самоизоляции посидим. Береженого Бог бережет".
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