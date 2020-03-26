Межевич: способность Польши на подлость просто надо иметь в виду

Помощь российских военных терпящей пока еще разгромное поражение в войне с коронавирусом Италии не дает покоя "экспертам" всех мастей и калибров из числа так называемых союзников и членов европейской семьи.

Причем если обвинения от них в адрес России — вещь ожидаемая и от того неудивительная, то упреки в адрес Италии в том, что "не тех попросила" — это, пожалуй, то, что называют "за гранью".

Но дальше всех в своей нетерпимости ко всему, что исходит от РФ, пошла Польша.

Напомним, "Правда.Ру" рассказала о случайной "оговорке" польского эксперта Анджея Вилка, который так спешил обвинить итальянский народ и власти страны в "предательстве" и "сближении с врагами", что пусть косвенно, но все же проговорился о том, что Варшава днями ранее закрыла свое воздушное пространство для самолетов Минобороны России, которые везли в растерзанную коронавирусом страну помощь — медиков и необходимое оборудование.

Как же расценит мировое сообщество такой "подлый" поступок Польши?

(цитата сенатора Пушкова)

Корреспондент "Правды.Ру" задал этот вопрос президенту Российской ассоциации прибалтийских исследований Николаю Межевичу.

- Вопрос скорее философский. Потому что никаких "выводов" со стороны той самой "мировой общественности" нет и не будет. Даже больше скажу: поступка этого и не заметили. Ну пошумела "блогосфера", ну возмутились в России…

Здесь дело немножко в другом. Важным является следующее: как Польская республика относится к тому, что Российская Федерация оказывает помощь Итальянской республике. Даже вне зависимости от того, разрешали поляки или не разрешали поляки, обращались к полякам или не обращались, — вот эта реакция уже есть.

Польша считает любые действия России в Европе (любые, в любое время года, дня и ночи) вмешательством в европейские дела.

С точки зрения поляков, Россия представляется нормальным государством только в том случае, если она расположена целиком в Антарктиде.

Все остальные варианты польских радикалов не устраивают. Поэтому ожидать вменяемой реакции Варшавы, в принципе, невозможно.

Все что угодно может быть: вменяемая реакция Германии, Испании, Италии, Греции, иногда бывают даже корректные реакции Госдепартамента США на те или иные действия, поскольку там помимо фантазеров работают и прагматики.

Но в Польше прагматиков давно прогнали с работы.

Поэтому все, что доносится из Варшавы, все, что делает Варшава, надо рассматривать под углом абсолютной запрограммированной антироссийской ориентации политического класса этой страны. И действовать, соответственно, с поправкой на это.

И что теперь? Какой может быть наша реакция? Италии?

Я думаю, что никакой. В принципе, это воздушное пространство страны. Можно пускать, можно не пускать. Формально никаких законов Варшава своими действиями не нарушала.

Но что касается проблемы по-человечески, по-христиански... Польша считает себя христианской страной, понимаете, какая штука? Поляки верят в Бога, но политический класс Польши не верит ни в бога, ни в дьявола, ни в самого себя. Он верит исключительно в атлантическую, то есть в проамериканскую ориентацию. Ну и пусть себе живут с этим как могут.