Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Межевич: способность Польши на подлость просто надо иметь в виду

Экспертное мнение

Помощь российских военных терпящей пока еще разгромное поражение в войне с коронавирусом Италии не дает покоя "экспертам" всех мастей и калибров из числа так называемых союзников и членов европейской семьи.

Причем если обвинения от них в адрес России — вещь ожидаемая и от того неудивительная, то упреки в адрес Италии в том, что "не тех попросила" — это, пожалуй, то, что называют "за гранью".

Но дальше всех в своей нетерпимости ко всему, что исходит от РФ, пошла Польша.

Напомним, "Правда.Ру" рассказала о случайной "оговорке" польского эксперта Анджея Вилка, который так спешил обвинить итальянский народ и власти страны в "предательстве" и "сближении с врагами", что пусть косвенно, но все же проговорился о том, что Варшава днями ранее закрыла свое воздушное пространство для самолетов Минобороны России, которые везли в растерзанную коронавирусом страну помощь — медиков и необходимое оборудование.

Как же расценит мировое сообщество такой "подлый" поступок Польши?

(цитата сенатора Пушкова)

Корреспондент "Правды.Ру" задал этот вопрос президенту Российской ассоциации прибалтийских исследований Николаю Межевичу.

 - Вопрос скорее философский. Потому что никаких "выводов" со стороны той самой "мировой общественности" нет и не будет. Даже больше скажу: поступка этого и не заметили. Ну пошумела "блогосфера", ну возмутились в России…

Здесь дело немножко в другом. Важным является следующее: как Польская республика относится к тому, что Российская Федерация оказывает помощь Итальянской республике. Даже вне зависимости от того, разрешали поляки или не разрешали поляки, обращались к полякам или не обращались, — вот эта реакция уже есть.

Польша считает любые действия России в Европе (любые, в любое время года, дня и ночи) вмешательством в европейские дела.

С точки зрения поляков, Россия представляется нормальным государством только в том случае, если она расположена целиком в Антарктиде.

Все остальные варианты польских радикалов не устраивают. Поэтому ожидать вменяемой реакции Варшавы, в принципе, невозможно.

Все что угодно может быть: вменяемая реакция Германии, Испании, Италии, Греции, иногда бывают даже корректные реакции Госдепартамента США на те или иные действия, поскольку там помимо фантазеров работают и прагматики.

Но в Польше прагматиков давно прогнали с работы.

Поэтому все, что доносится из Варшавы, все, что делает Варшава, надо рассматривать под углом абсолютной запрограммированной антироссийской ориентации политического класса этой страны. И действовать, соответственно, с поправкой на это.

И что теперь? Какой может быть наша реакция? Италии?

Я думаю, что никакой. В принципе, это воздушное пространство страны. Можно пускать, можно не пускать. Формально никаких законов Варшава своими действиями не нарушала.

Но что касается проблемы по-человечески, по-христиански... Польша считает себя христианской страной, понимаете, какая штука? Поляки верят в Бога, но политический класс Польши не верит ни в бога, ни в дьявола, ни в самого себя. Он верит исключительно в атлантическую, то есть в проамериканскую ориентацию. Ну и пусть себе живут с этим как могут.

Темы польша закрытое небо николай межевич
Новости Все >
Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге остановлен
G7 выделит деньги на борьбу с коронавирусом
В МОК назвали приблизительные даты Олимпиады в 2021 году
В Ирландии врачи просят жителей приносить в больницы маски и перчатки
Дополнительный выходной в апреле отменили
Специалисты из России прибыли в Бергамо
Автоэксперт: в России подорожают подержанные автомобили
Россиян, прилетающих на родину, будут проверять в аэропорту
Военным США за рубежом запрещены любые передвижения
Пенсионерам Тюмени заплатят за самоизоляцию
Последние материалы
Автоэксперт: в России подорожают подержанные автомобили
Россиян, прилетающих на родину, будут проверять в аэропорту
Военным США за рубежом запрещены любые передвижения
Пенсионерам Тюмени заплатят за самоизоляцию
Три российских легкоатлета отстранены за тренировки с Казариным
Врач Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока при вирусе
Общепит России поддержат в ситуации с коронавирусом
Межевич: способность Польши на подлость просто надо иметь в виду
ООН поможет Украине бороться с коронавирусом
Пожароопасный период начался в ЕАО
Популярное
Новости Украины
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.

Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Прибалтика
"Съели все подчистую": у Литвы закончились стратегические запасы еды
Новости медицины
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Шоу-бизнес
Новая супруга Евгения Петросяна родила ему ребенка
Любовь Степушова Украинизация русских на Украине отменяется Любовь Степушова Игорь Буккер Коронавирусы: как природа отвечает человечеству Игорь Буккер Юрий Носовский Врачи: Грань между взяткой и благодарностью Юрий Носовский
Комментарии
Путин не пойдет на "мировую" с саудитами
Свободное радио - легендарные пиратские станции 1960-х годов
Эксперт проговорился: Польша закрыла небо для российских самолетов
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Сенатора Нарусову положили в больницу на Коммунарке
Испания обошла Китай по количеству жертв коронавируса
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Путин не пойдет на "мировую" с саудитами
Академик РАН: специалисты смеются над коронавирусом
Украинизация русских на Украине отменяется
Навка предостерегла россиян и рассказала о панике в США
Без ЧП и ЧС: первые выводы из обращения Путина к народу
Свободное радио - легендарные пиратские станции 1960-х годов
Украинизация русских на Украине отменяется
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Сергей Шойгу: нас атакует прозападный оппозиционный дивизион
Литва готовится к хаосу в экономике
Украинизация русских на Украине отменяется
Путин призвал повысить налог на вывод доходов в офшоры
Без ЧП и ЧС: первые выводы из обращения Путина к народу
Украинизация русских на Украине отменяется
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ