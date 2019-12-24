"Армия - это лотерея". Эксперт рассказал о дедовшине

Выжавшие сослуживцы Рамиля Шамсутдинова признались, что издевались над солдатом, который в итоге не выдержал мучений и открыл огонь по своим.

О том, повлияет ли это на приговор солдату-убийце, кто должен отвечать за случившееся и осталась ли в российской армии дедовщина — рассказал "Правде.Ру" координатор общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко

Если издевательства над Шамсутдниновым имели место, как это может повлиять на судебное решение по его собственному делу?

Конечно, эти показания наверняка будут учтены и следователем, и прокурором при составлении обвинительного заключения. Но надо разделить два момента. Даже если он подвергался пыткам и издевательствам, Шамсутдинов мог бы выбрать правовой способ решения этих проблем или покинуть воинскую часть, потому что в Уголовном кодексе даже есть пояснение, что если военнослужащий оставляет самовольно воинскую часть, но при этом через определённое время сдается, идет в прокуратуру и подтверждает, что в отношении него были издевательства, то он освобождается от наказания. Но он сам совершил преступление. Все-таки убийство ничем оправдать нельзя. То, что его довели, должно быть учтено, но при этом полностью с него снять вину, я думаю, будет невозможно. Трудно предугадать решение нашего суда, но вероятно, суд учтет эти обстоятельства и назначит не максимальный срок наказания.

Могут ли понести какую-то ответственность офицеры части, ведь допущенные ими неуставные отношения стали косвенной причиной гибели людей?

Конечно. И те военнослужащие, которые признались, должны будут понести наказание. Может быть, следствие учтет их раскаяние, и они понесут наказание не такое жесткое. Это необходимо расследовать, и должны быть предъявлены обвинения как тем военнослужащим, кто над ним издевался, так и офицерам, которые все это допускали и тоже участвовали в издевательствах, и командиру части. По уставу он должен следить за всем, реагировать на сигналы. Он несёт ответственность, что допустил создание такой обстановки.

Если дедовщина так распространена в российской армии, как об этом иногда говорят, почему случаи вроде этого не происходят чаще?

Мы употребляем старое понятие дедовщины, которое было в советские времена, в 1990-х и 2000-х годах. Если четко следовать определению, дедовщина — это повсеместное, во всех частях армии и вооруженных сил, господство старослужащих над новичками с помощью насилия. Это имело место с разной степенью интенсивности, от лёгких проявлений и до убийств, но присутствовало всюду. После реформ 2008-2012 годов, сокращения сроков службы дедовщина как явление повсеместное ушла. Но насилие осталось. Теперь центрами насилия могут выступать не только старослужащие, так называемые "деды", как раньше, но и сами новобранцы, и контрактники, и офицеры, и какая-нибудь группировка спаянная.

В результате уровень насилия в целом по армии понизился довольно сильно, но оно не исчезло совсем из-за того, что эти реформы не были доведены до конца, из-за существующих структурных проблем в армии. Сейчас нет органов управления, занимающихся непосредственно дисциплиной солдат. До сих пор командир остается ответственным за расследование преступлений, тот же человек, что для них создал условия. Так и не удалось передать эти функции военной полиции. Вот из-за таких упущений насилие остается, оно не исчезает как явление. Поэтому когда новобранец идет в часть — это лотерея. Он может спокойно отслужить, не столкнувшись ни с каким насилием, а может даже за один год столкнуться с такого рода явлениями. Ситуация в армии далеко не благостная. Хотелось, чтобы Минобороны продолжило все эти реформы. Но пока оно не хочет.