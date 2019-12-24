Как выбрать красную икру - инструкция Роспотребнадзора
Мало у кого новогодний стол обходится без - хотя бы маленькой, но все же - баночки красной икры. Спрос на "рыбьи яйца" традиционно увеличивается с приближением праздников.
Активизируются и мошенники. Как, например, это произошло в Иркутской области, где успели продать почти тонну икры сомнительного качества.
Сегодня Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал "инструкцию" о том, как правильно выбирать и хранить этот рыбный деликатес.
Инструкция от Роспотребнадзора
- Выбирая продукт, надо внимательно рассмотреть икринки: у натуральной икры они однородные, мелкие, цельные и рассыпчатые. На них нет пленок и трещин. При этом должно просматриваться ядро.
- Если много сока, а икринки мятые, значит продукт размораживался.
- Цвет икры различается в зависимости от породы рыбы и степени зрелости. Например, у форелевой -желтоватый оттенок. Но не должен быть ярким.
- Запах должен быть слабым и слегка "копченым". Сильный селедочный аромат свидетельствует, что-либо икра испортилась, либо она искусственная.
- Проверить "натуральность" можно просто: опустите несколько икринок в горячую воду. Натуральные немножко побелеют и опустятся на дно. Искусственные — растворятся.
- Обратите внимание на упаковку и этикетку. Там должны быть сведения об изготовителе: номера завода и индекса партии — они "выбиваются" изнутри — и дата расфасовки.
- "В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период с июня по сентябрь", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
- Не рекомендует Роспотребнадзор покупать икру, в составе которой есть добавка Е-239. Она запрещена к использованию с 2010 года.
- Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.
- Хранить икру надо в холодильнике при температуре от +2…+6 градусов, желательно в стеклянной таре.