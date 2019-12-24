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Как выбрать красную икру - инструкция Роспотребнадзора

Экспертное мнение

Мало у кого новогодний стол обходится без  - хотя бы маленькой, но все же  - баночки красной икры. Спрос на "рыбьи яйца" традиционно увеличивается с приближением праздников.

Активизируются и мошенники. Как, например, это произошло в Иркутской области, где успели продать почти тонну икры сомнительного качества.

Сегодня Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал "инструкцию" о том, как правильно выбирать и хранить этот рыбный деликатес.

Инструкция от Роспотребнадзора

  1. Выбирая продукт, надо внимательно рассмотреть икринки: у натуральной икры они однородные, мелкие, цельные и рассыпчатые. На них нет пленок и трещин. При этом должно просматриваться ядро.
  2. Если много сока, а икринки мятые, значит продукт размораживался.
  3. Цвет икры различается в зависимости от породы рыбы и степени зрелости. Например, у форелевой -желтоватый оттенок. Но не должен быть ярким.
  4. Запах должен быть слабым и слегка "копченым". Сильный селедочный аромат свидетельствует, что-либо икра испортилась, либо она искусственная.
  5. Проверить "натуральность" можно просто: опустите несколько икринок в горячую воду. Натуральные немножко побелеют и опустятся на дно. Искусственные — растворятся.
  6. Обратите внимание на упаковку и этикетку. Там должны быть сведения об изготовителе: номера завода и индекса партии — они "выбиваются" изнутри — и дата расфасовки.
  7. "В России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период с июня по сентябрь", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.
  8. Не рекомендует Роспотребнадзор покупать икру, в составе которой есть добавка Е-239. Она запрещена к использованию с 2010 года.
  9. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.
  10. Хранить икру надо в холодильнике при температуре от +2…+6 градусов, желательно в стеклянной таре.
Темы инструкция как выбрать красная икра роспотребнадзор
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