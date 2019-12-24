Как выбрать красную икру - инструкция Роспотребнадзора

Мало у кого новогодний стол обходится без - хотя бы маленькой, но все же - баночки красной икры. Спрос на "рыбьи яйца" традиционно увеличивается с приближением праздников.

Активизируются и мошенники. Как, например, это произошло в Иркутской области, где успели продать почти тонну икры сомнительного качества.

Сегодня Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал "инструкцию" о том, как правильно выбирать и хранить этот рыбный деликатес.

Инструкция от Роспотребнадзора