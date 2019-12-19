"276 тонн - это безумное количество": взрывотехник не верит в хищение

На этой неделе внимание привлекла новость о пропаже на ФКП "Авангард" 276 тонн взрывчатых веществ. При этом бывший директор оборонного завода сразу заявил, что пропажа такого фантастического количества взрывчатки и бессмысленна, и невозможна.

Могут ли сотни тонн взрывчатых веществ пропасть бесследно и нужны ли они террористам в таком объёме, "Правде.Ру" помог разобраться Дмитрий Симкин, эксперт-взрывотехник.

Насколько такая схема реалистична?

Если их переработали и продали кому-то, то такая схема возможна. Другое дело, что в чистом виде пустить "налево" подотчетные взрывчатые материалы — это какая-то глупость, хотя она присуща некоторым людям. Я думаю, в любом производстве возможны какие-то аферы, многократная "продажа" одних и тех же материалов. А по документам получается, что они пропали — и вот журналисты раздувают эту историю.

Могут ли сотни тонн взрывчатки просто исчезнуть с завода, не оставив документальных следов?

Бывают жизненные ситуации. Например, при производстве бытовой пиротехники используется черный порох. Его в свое время не от большого ума сделали подотчётным материалом. Если вы взяли килограмм, то отчитайтесь, куда он пошел. Этот порох на завод заезжает целым вагоном. А дальше он по технологической линии начинает превращаться в бенгальские огни, в маленькие петардочки и так далее. И этот вагон, с формальной точки зрения, по бумагам, исчезает. Сотрудники МВД не понимают, как заставить людей отчитываться за каждую произведённую петарду.

Есть ли какой-то контроль расхода таких опасных веществ, чтоб они не пропадали вот так?

В нашей стране очень серьезная учетная дисциплина в отношении взрывчатых материалов. Просто так из системы взрывчатка может выпасть только по чьей-то невероятной халатности. Допустим, мне нужно для производства взрывчатых работ получить взрывчатку. Я должен доставить целый пакет документов о том, для каких видов работ, какая технологическая взрывчатка мне нужна, куда она будет закладываться, как она будет перевозиться, по какому маршруту, в какое время её повезут. Я должен взять с собой зону сопровождения — это как минимум МВД или Росгвардия. Вот это все я должен сделать для того, чтобы ее просто забрать со склада, перевезти на другой склад, а потом в определённый день произвести оговорённые работы. А склады должны быть подготовлены для хранения взрывчатых веществ, и должны быть чертежи на эти склады. Там безумное количество документов и бумаг.

Как вы можете охарактеризовать то, что произошло на заводе "Авангард" в Стерлитамаке?

276 тонн — это безумное количество. Я даже не могу себе представить, сколько это навскидку и кому может быть нужно. Для злого умысла это большая глупость. Подозревать, что эти материалы забрали, чтоб произвести какие-то террористические действия, просто бессмысленно.

Могут ли, скажем, террористы переработать порох в таких объёмах, могут ли существовать подпольные производства такого масштаба?

Такие объемы обычно предназначены для производства взрывных работ где-то на больших рудниках. Либо это для военных действий в каких-то гигантских масштабах. Но гораздо проще террористам было бы обзавестись взрывчатыми материалами в зонах военного конфликта.

Там такого учёта за расходами нет?

Там нет такого учёта и там уже готовые взрывчатые материалы, которые они могут применять безо всяких доработок. Здесь это полуфабрикаты. Их ещё надо перерабатывать. Так что в данном случае могло быть только воровство по бумагам, фиктивные поставки и списания, как это бывает на заводах.