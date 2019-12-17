Эксперт рассказал, как Ракетные войска РФ встречают юбилей

Сегодня российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) празднуют 60-летний юбилей.

Чем они могут похвастаться в эту дату и какой путь прошли — "Правде.Ру" рассказал Павел Пушкин, гендиректор компании "Космокурс".

Как изменились российские РВСН за годы? В каком состоянии они сегодня?

Я из открытых источников знаю, что вводятся новые ракеты, с "Тополями" работа ведется, с ракетой "Булава". Новая ракета "Сармат", которая должна встать на вооружение, на финальной стадии разработки.

Как вы думаете, на каком уровне в сравнении с другими странами мы находимся?

Я думаю, мы примерно на одном уровне. Вообще в РВСН обычно на вооружении стоит немало устаревшей техники. Велосипед ездит — зачем его менять? И у нас на вооружении, и у американцев стоят старые ракеты 60-х годов. Причем они нормально летают. И потихоньку, естественно, разрабатывается новая схема. Насколько я понимаю, у нас несколько более интенсивно, чем у американцев. Мы переходим на новую технику. Будем надеяться, что это даст результаты.

В нашей стране достаточно уделяется внимания этой сфере?

В последнее время очень много внимания на неё направлено. Последние лет 10 очень серьезное финансирование пошло. Многие разработки советского времени были переработаны и выведены на новый уровень.

Есть ли какие-то впечатляющие достижения в этой области, где мы первые?

Здесь, к сожалению или счастью, впечатляющих результатов вывести невозможно. Это войска, которые все время находятся в стадии тренировки. Не дай бог РВСН начнут по-настоящему отрабатывать. Этого никому не хочется. Поэтому тут, наверное, ни у кого нет однозначного первого места. Кто-то где-то чуть лучше, кто-то где-то чуть хуже. Не раз и мы, и США приписывали себе первенство в какой-то области, а потом начались наземные конфликты гибридные, в Сирии и не только, и все встало на свои места. Определенная техника, на которую все возлагали надежды и говорили, что это новое слово, оказалась совершенно небоеспособна. И в результате более старые образцы выходили на первое место. Когда эта сфера зарождалась, можно было сказать, что мы первые испытали ракету на такую-то дальность. Сегодня дальность у всех одинаковая примерно. А реальные показатели и возможности наших ракетных войск — это вообще секретная информация.