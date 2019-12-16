Главным событием прошлой недели стал пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Единственный авианосец в российском флоте и так должен был пробыть в ремонте до 2022 года, и пока неизвестно, как на этот срок повлияют повреждения от огня.
О том, нужны ли России авианосцы и можно ли заменить "Адмирала Кузнецова" рассказал "Правде.Ру" Игорь Британов, командир атомной подводной лодки стратегического назначения К-219.
Корабль в ремонте, а раз он ещё и погорел — значит объем ремонта увеличивается. Следовательно, растут, как я понимаю, и его сроки, и его стоимость. И до завершения всех работ крейсер не будет боеспособен.
Такие корабли необходимы для того, чтобы присутствовать на просторах мирового океана, то есть помогать своим друзьям и бороться со своими врагами вдали от родных берегов.
Он у нас один, и сейчас стоит в ремонте. То есть сейчас его ничем не компенсируете. Просто у нас, видимо, нет интересов в дальних районах.
Самое главное — это, во-первых, очень дорогостоящее удовольствие. У нас было построено несколько таких авианосцев — четыре. Но в 90-е их продали на слом, на разделку как металлолом, два в Китай, один еще куда-то. Вот один остался "Адмирал Кузнецов". В 90-е годы флот, можно сказать, уничтожали, уничтожили и авианосцы.
Вот такие авианосцы строились в Николаеве на Украине. Там был единственный в Советском Союзе завод, который мог строить такие корабли. Но сейчас у нас на территории таких заводов нет. Теперь их пытаются создать в Большом Камне, где раньше ремонтировались подводные лодки со всего Тихого океана, на Дальнем Востоке, но для "Роснефти", в рамках развития крупномасштабного гражданского судостроения. Периодически идут анонсы, что мы построим авианосцы. Но для того чтобы их построить, надо иметь базу. Пока такой базы нет.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.