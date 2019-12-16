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"Заменить его нечем": эксперт о крейсере "Адмирал Кузнецов"

Экспертное мнение

Главным событием прошлой недели стал пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Единственный авианосец в российском флоте и так должен был пробыть в ремонте до 2022 года, и пока неизвестно, как на этот срок повлияют повреждения от огня.

О том, нужны ли России авианосцы и можно ли заменить "Адмирала Кузнецова" рассказал "Правде.Ру" Игорь Британов, командир атомной подводной лодки стратегического назначения К-219.

Единственный авианосный крейсер РФ "Адмирал Кузнецов" мало того, что в длительном ремонте, так ещё и загорелся. Как это влияет на возможности и боеспособность нашего флота?

Корабль в ремонте, а раз он ещё и погорел — значит объем ремонта увеличивается. Следовательно, растут, как я понимаю, и его сроки, и его стоимость. И до завершения всех работ крейсер не будет боеспособен.

Важно ли иметь авианосец? В каких случаях такое судно необходимо?

Такие корабли необходимы для того, чтобы присутствовать на просторах мирового океана, то есть помогать своим друзьям и бороться со своими врагами вдали от родных берегов.

Чем Россия может компенсировать отсутствие авианосца сегодня?

Он у нас один, и сейчас стоит в ремонте. То есть сейчас его ничем не компенсируете. Просто у нас, видимо, нет интересов в дальних районах.

Почему у нас не было построено больше таких судов?

Самое главное — это, во-первых, очень дорогостоящее удовольствие. У нас было построено несколько таких авианосцев — четыре. Но в 90-е их продали на слом, на разделку как металлолом, два в Китай, один еще куда-то. Вот один остался "Адмирал Кузнецов". В 90-е годы флот, можно сказать, уничтожали, уничтожили и авианосцы.

А есть ли у России сейчас судостроительные мощности для создания новых судов такого типа?

Вот такие авианосцы строились в Николаеве на Украине. Там был единственный в Советском Союзе завод, который мог строить такие корабли. Но сейчас у нас на территории таких заводов нет. Теперь их пытаются создать в Большом Камне, где раньше ремонтировались подводные лодки со всего Тихого океана, на Дальнем Востоке, но для "Роснефти", в рамках развития крупномасштабного гражданского судостроения. Периодически идут анонсы, что мы построим авианосцы. Но для того чтобы их построить, надо иметь базу. Пока такой базы нет.

Темы флот рф игорь британов адмирал кузнецов
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