Эксперт о новых ракетах США: "Это не шутки и не розыгрыш"

На прошлой неделе Соединённые Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты средней дальности. Это уже второй такой пуск с момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Чем это грозит и куда приведёт новая гонка вооружений?

На вопросы "Правды.Ру" ответил Вадим Ферсович, независимый военный эксперт.

США испытывают крылатые и баллистические ракеты, ранее запрещенные ДРСМД. Чем это грозит России, другим странам?

Кроме повышения расходов на разработку собственных ракет это ничем не грозит, потому что сейчас вообще угроза нападения развитых стран друг на друга крайне мала. Это делается исключительно ради того, чтобы заставить своего геополитического противника тратить больше денег на развитие вот этих дорогостоящих средств.

Готовы ли в настоящее время наши ПРО к отражению таких ракет гипотетически?

Технические параметры наших систем ПРО являются государственной тайной. Поэтому никто точно не знает, что они могут отразить, что не могут. У нас есть пример Израиля, "Железный купол" которого объявили суперсовременной, совершенной системой ПВО, а он не отражает 50% примитивных ракет.

То, что американцы сейчас испытывают, это настоящее оружие или поспешно сделанная показуха?

Для того чтобы поддерживать рост передовых технологий, их надо развивать постоянно. Ракеты во всем мире теоретически постоянно разрабатываются. Об этом уже говорили. Если страна заявляет, что у нее какое-то есть оружие, то, скорее всего, она действительно достигла определённого прогресса. И это, конечно, не шутки, не розыгрыш. Но, конечно, всегда все преувеличивают возможности, чтобы заставить противника сделать больше, потратит денег больше, напрячься больше, чем это требуется для отражения реальной угрозы.