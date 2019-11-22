"Победа" не исключает увеличение числа аварий по вине служб аэропортов

Руководство авиакомпании "Победа" выступило с официальным заявлением. Перевозчики предупредили, что в ближайшее время не исключают увеличения числа катастроф в российских аэропортах.

Предупреждение озвучил лично глава компании Андрей Калмыков в письменном обращении к Минтрансу.

Он напомнил, что в текущем году по вине сотрудников служб аэропортов в России произошло более ста аварийных случаев. Все они вызваны были повреждениями шасси самолетов во время посадки — порезами или проколами авиашин.

Калмыков заострил внимание на увеличении таких случаев: в 2018 году их было 50.

Особо проблемными глава "Победы" назвал московский аэропорт Внуково, Пулково в Петербурге, а также воздушные гавани Минвод, Перми, Краснодара и Владикавказа.

Калмыков просит Минтранс обратить пристальное внимание на то, как в аэропортах организуется работа по осмотру и чистке взлетно-посадочных полос, поскольку регулярность получаемых на них лайнерами повреждений — яркое свидетельство халатного отношения сотрудников к своей работе и, как следствие, организации безопасности полетов.

Напомним, что в настоящее время лоукостер "Победа" входит в группу компаний "Аэрофлот", хотя ранее высказывалось мнение о необходимости передачи ее в частную собственность. Подробнее об это читайте в материале на сайте.