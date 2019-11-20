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Источник Правда.Ру

500 замечаний получили действующие в России ФГОС во время экспертизы

Экспертное мнение

 Министерство просвещения России обратилось с просьбой о проведении независимой экспертизы действующих сегодня федеральных образовательных стандартов, по которым осуществляется обучение в начальном и среднем звене школ, в Российскую академию образования.

 Как стало известно РБК, анализировали ФГОСы 300 экспертов, в числе которых 39 академиков РАО, 3 академика РАН и 57 членов-корреспондентов обеих академий.

Результаты экспертизы, по-видимому, сильно удивили чиновников от образования: так настойчиво внедряемые ими стандарты получили примерно 500 замечаний.

Среди них указание на то, что стандарты не направлены на социализацию детей, профилактику агрессивного поведения и, в случае необходимости, его коррекции, формализм в вопросе сохранения здоровья. А уж об уменьшении нагрузки на детей речь, по мнению экспертов, вообще не идет.

А вывод ученых и вовсе неутешителен: действующие стандарты никак не способствуют развитию интеллекта и личности школьников, а лишь контролируют их. Об этом, кстати, на протяжении всего времени с момента внедрения ФГОС говорили в один голос учителя-практики.

Таким образом, образовательные стандарты надо не обновлять, как поручил президент, а менять. Что вряд ли удастся сделать чиновникам Минобра до «дня Х» - 1 декабря 2019 года. 

 

Темы фгос замечания недостатки экспертиза образование
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