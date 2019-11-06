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Источник Правда.Ру

Аналитики: "рулить" криминалитетом будут чеченские воры в законе

Экспертное мнение print

 Криминальные авторитеты из Чечни могут занять ведущие роли в преступном мире России.

По мнению аналитиков МВД, это связано с тем, что значительная часть влиятельных воров в законе переехала за границу из-за угрозы преследования правоохранительными органами.

В частности, за последнее время страну покинули славянские "законники" Алексей Петров (Петрик), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Сергей Аксенов (Аксен) и Василий Христофоров, передает "Росбалт" со ссылкой на источники в криминальной среде. При этом воры в законе из Чечни остаются на своих местах, их лидером является Казбек Дукузов.

"Оперативники полагают, что именно чеченские "воры в законе" могут выйти на ведущие роли в России в ближайшее время", — цитирует издание источник, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, что в апреле, как рассказывала Правда. ру, президент Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания за занятие высших ступеней в преступной иерархии. Именно с этим связывали тогда отъезд многих криминальных авторитетов из России. В настоящий момент, по данным правоохранителей, в стране на свободе находятся около 70 воров в законе. В основном они проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской области и Чечне.

Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены законопроекты об отдельном содержании лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) в местах лишения свободы, в том числе и изоляторах временного содержания. Подробнее читайте на сайте.

Фото: fotosky.ru

 

Темы мвд криминал воры в законе
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