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Источник Правда.Ру

Мнение: пенсионная реформа демонстрирует отсутствие власти в стране

Экспертное мнение print

В 2020 году безработица среди россиян предпенсионного возраста вырастет как минимум в 1,6 раза, говорится в сообщении Министерства труда Российской Федерации.

Уже в следующем году, отмечает российское ведомства, среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных составит больше 150 тысяч человек.

На данный момент, отметим, этот показатель составляет 92 тысячи человек.

Таким образом, для выплаты пособий по безработице со следующего года потребуется дополнительно 2,6 миллиардов рублей ежегодно.

Размер самих выплат при этом останется прежним — 11,3 тысячи рублей.

Своим видением ситуации с редакцией "Правды.Ру" поделился доктор экономических наук Валентин Катасонов.

-В 2020 году число безработных в России вырастет в 1,6 раза за счет граждан предпенсионного возраста, сообщили в пятницу в Минтруде. Если в следующем году так значительно увеличивается количество безработных предпенсионного возраста, то к чему было затевать пенсионную реформу? Только ли из-за того, что пособие немного меньше минимальной пенсии?

- Я уже много раз комментировал пенсионную реформу и все больше прихожу к выводу, что эта пенсионная реформа никакого экономического смысла и социального смысла не несла. Она, скорее, несла заведомо разрушительный эффект. Видимо, кому-то очень надо, чтобы ситуация в нашей стране была дестабилизирована.

Для меня пенсионная реформа — это лакмусовая бумажка, что практически у нас в вертикали власти Российской Федерации нет людей, которые могли бы проявлять здравый смысл и политическую волю и хоть как-то блокировать подобного рода указания. Которые, по моим ощущениям, идут откуда извне России.

Если уже даже президент одобряет подобного рода реформу, то это для меня признак того, что у нас власть, мягко выражаясь, ослабла, а если все называть своими именами, то власти просто нет.

Комментировать и пытаться искать экономический и социальный смыслы этой реформы совершенно бесполезно. Это, будем так говорить, инструмент дестабилизации социально-политической ситуации в стране. А то, что действительно безработица резко возрастет, это очевидно.

Это очевидно, потому что у нас сегодня в экономике ситуация очень плачевная. Даже Росстат, который сегодня подчиняется Минэкономразвития, не в состоянии давать какую-то позитивную картину.

Еще раз повторюсь, что ситуация может просто плавно ухудшаться, но она может и резко ухудшиться. Резкое ухудшение ситуации может произойти в том случае, если начнется мировой финансовый кризис, вернее, вторая волна мирового финансового кризиса.

Мы как-то сейчас слишком замкнулись на наших внутренних проблемах. Я больше слежу за ситуацией в масштабах мировой финансовой системы и вижу, что не сегодня-завтра вторая волна может начаться. А если вы помните, что тогда в 2008–2009 годах эта волна для Российской Федерации была еще более разрушительной, чем для Соединенных Штатов Америки, откуда эта финансовое цунами началось. В принципе, хочу сказать, есть возможность как защититься, предотвратить эту волну, вторую волну второго финансового цунами, но у нас эта тема вообще не обсуждается.

За счет чего вдруг вырастет число безработных — граждан предпенсионного возраста? Их резко всех выгонят на улицу, их уволят, сократят? С чем это может быть связано?

- Мне трудно сказать, какие уловки и приемы найдут предприниматели для того, чтобы это сделать. Действительно рост в 1,6 раза безработицы среди лиц предпенсионного возраста, это может быть за счет того, что расширяется само количество лиц предпенсионного возраста.

Может быть, за счет этого. Соответственно, может быть, ситуация не будет столько резко меняется. Но если раньше говорили, что будут уволены лица предпенсионного возраста в возрасте у женщин до 55-ти, у мужчин — до 60-ти, а теперь будут считать еще и других. Соответственно, в абсолютном выражении число таких уволенных, конечно, будет больше.

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Темы работа деньги пенсия эксперт минтруд зарплата катасонов экономика безработица
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