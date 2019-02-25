Эксперт: Вероятность военного вмешательства США в Венесуэлу повышается с каждым днем

Вашингтон прорабатывает конкретные планы военного вторжения в Боливарианскую Республику для поддержки венесуэльской оппозиции.

Такое мнение высказал политолог Александр Асафов, комментируя "Правде.Ру" заявление вице-президента США Майка Пенса о "конкретных шагах" и "четко определенных мерах" в связи с ситуацией вокруг доставки "гуманитарной помощи" в Венесуэлу. Напомним, что 23 февраля Венесуэла эту помощь не приняла, была принята попытка прорыва "добровольцев" на ее территорию, которая не увенчалась успехом. "США ведут большую медийную подготовку для того, чтобы объяснить американской общественности необходимость военного вторжения", — заявил эксперт.

В тоже время, отметил политолог, в понедельник в Колумбии в рамках встречи стран "группы Лимы" Майк Пенс пока не будет озвучивать намерения силового вмешательства в дела Каракаса.

"Я думаю, что он будет говорить о мерах экономического давления, создании гуманитарных коридоров, будет призывать международную общественность вмешаться. Безусловно, этот вопрос еще раз вынесут на повестку Совета Безопасности ООН. Но, конечно, вероятность военного вмешательства повышается с каждым днем — через Колумбию с возможным участием Бразилии или напрямую", — подытожил Александр Асафов.

Александр Асафов считает, что американская общественность также негативно относится к вмешательству в Венесуэлу, "поэтому правительству США еще есть над чем работать". "Это видно, в том числе, и из-за поведения Джона Болтона, который несколько недель назад показывал как бы случайно журналистам папку, на которой было написано "необходимо отправить 5 тысяч военных в Колумбию", — пояснил "Правде.Ру" Александр Асафов.

"Я думаю, что боеспособность венесуэльской армии недооценивают, прежде всего, американцы. Попытки купить, запугать или каким-то еще образом заставить генералов перейти на сторону Гуайдо, провалились. Конечно, венесуэльская армия будет драться. Свою решительность она демонстрировала не раз. Проведены учения. Поэтому это не будет простой прогулкой для американских военных, если они все-таки решат туда десантироваться", — отметил политолог.

Александр Асафов считает, что американцы применят в Венесуэле сербский или сирийский сценарий. Это означает, что в первую очередь, авиация США нанесет удары по инфраструктурным и военным объектам.

"Но это уже серьезный конфликт, который ни международная общественность, ни американская общественность не поддержат и не поймут. Поэтому мы видим серьезную работу в дипломатическом поле. Мы видим серьезную работу в прессе. Но это не означает, что они с этой дороги не свернут. Год назад Дональд Трамп фактически угрожал ядерным ударом Северной Корее, а через несколько месяцев случилась "историческая встреча", где они обменялись вполне мирными заявлениями и готовностью совместно работать над безопасностью", — сказал "Правде.Ру" эксперт.

Мирное разрешение ситуации в Венесуэле также возможно, но на данный момент Соединенные Штаты Америки его не рассматривают, — считает Александр Асафов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, почему Венесуэла уже в ближайшем будущем может повторить судьбу Сирии.

Фото: The U. S. Army

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