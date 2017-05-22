Полиция в украинском Ивано-Франковске начала перепись евреев

В Ивано-Франковской области Украины местная полиция решила устроить перепись евреев — с телефонами и адресами.

Первым забил тревогу депутат Верховной рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко.

"Дорогие друзья! На Ивано-Франковщине полиция решила устроить перепись евреев — с телефонами и адресами. Прям как в 1941 году", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Журавко процитировал главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского:

"Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины города Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в вузах Коломыи".

письмо из полиции

Глава местной еврейской общины ответил полиции, что копия устава есть в государственном реестре, а список и телефоны членов правоохранителям выдавать не положено, поскольку религиозные общины отделены от государства.

Пока никаких официальных разъяснений от руководства Ивано-Франковской области не поступало, но происходящее очень стройно вписывается в систему возрождения фашизма и антисемитизма в Незалежной, о которых ранее уже неоднократно писала "Правда.Ру".

Вот только один пример.

Аарон ГУРЕВИЧ - о фашизации и антисемитизме на Украине

Институт национальной памяти Украины — это созданная по польскому образцу контора. Главная задача — координация на государственном уровне масштабной промывки мозгов населению в антисоветском и антикоммунистическом духе, а также распространение националистической версии украинской истории.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с требованием привлечь директора этого института Владимира Вятровича к уголовной ответственности.

NewsFront цитирует Долинского: "Господин генеральный прокурор Украины. Заявление директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой нацистского режима и разрешена в Украине — это циничное и наглое искажение закона Украины".

По закону Украины, запрещена символика нацистского режима. По словам Долинского, солдат дивизии присягал не Украине, не украинскому народу, а лично Адольфу Гитлеру и клялся отдать за это жизнь.

"Нацистский режим повинен в смерти миллионов украинцев. Дивизия СС "Галичина" являлась составной частью нацистского режима и порядка", — подчеркнул Долинский.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к главному военному раввину России Аарону Гуревичу.

— Дело касается дивизии СС "Галичина". Нюрнберг осудил СС, включая все без исключения ее подразделения, как преступную нацистскую организацию. А сейчас Институт национальной памяти не только не запрещает, но и героизирует эту дивизию. Поддерживаете ли вы действия Эдуарда Долинского? Каким вы видите решение возникшей тенденции к героизации этой дивизии в Украине?

— Я, безусловно, поддерживаю инициативу Долинского, поскольку его требование согласуется не только с законом Украины, но также со здравым смыслом. Закон запрещает коммунистическую и националистическую символику на территории Украины; герб "Галичины", безусловно, относится к этому разряду. Хотя перечень у них достаточно аморфный, что является символикой, а что нет. Лев с тремя коронами, который использовался как нарукавная нашивка у солдат гренадерской дивизии "Галичины", согласно логике должен относиться к перечню запрещенной националистической символики.

Источник изображения: Facebook/Eduard Dolinsky

И второй важный момент: попытка героизации тех негодяев и злодеев, которые уничтожали и польское, и еврейское население Украины. Они повинны в массовых уничтожениях мирных граждан. Они воевали с регулярными частями Красной армии, освобождавшей Европу от фашистской чумы. Они повинны в уничтожении югославских партизан и многом другом: там очень впечатляющий и длинный список.

Но удивляться не приходится: сегодня на Украине на уровне президента говорят о запрете георгиевской ленты как символа коммунистической эпохи или как символа России. Это звучит горькой насмешкой над теми людьми, которым война действительно принесла много горя. Пытающихся защищать эту символику не воспринимают и наказывают. Ситуация с дивизией мало того, что вздор, так это еще и попрание здравого смысла. Это очередной и совершенно явный виток антисемитизма.

Фото: AP

— Если прокуратура Украины не откроет уголовные дела против таких вятровичей, это будет означать, что власти Украины официально поддерживают нацистское и антисемитское движение? Когда последует международная реакция на разгул антисемитизма и нацизма на Украине?

— Прежде чем говорить о государственном антисемитизме сегодня на Украине, все-таки надо разобраться. Я думаю, что инициатива привлечения руководства этого Института национальной памятик уголовной ответственности будет как раз тем лакмусом, проверкой, насколько сейчас на Украине распространяется государственный антисемитизм.

Если суд не примет жесткие меры, не вынесет какие-то санкции в отношении этого учреждения, тогда мы с горечью сможем констатировать возрождение традиций, восходящих ко временам Богдана Хмельницкого. В этом случае речь именно об антисемитизме.

Фото: AP

Более того, сейчас в городе Брацлав Винницкой области, напротив чудом уцелевшего дома главы Еврейской общины стоит памятник украинскому полководцу Нечаю, который был известен только тем, что уничтожал мирное население. О чем тут можно говорить еще?

Может, происходящее в украинской провинции мировому сообществу не столь заметно. Это можно не видеть. Но когда попытки потворствовать неонацистам происходят на уровне руководства страны, в случае с героизацией служивших в дивизии СС украинцев — это политический акт, и здесь молчать преступно.