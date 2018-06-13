Аромат, вкус, пеностойкость и цвет — ни одно российское пиво не достойно по этим параметрам высшего балла. Таково мнение экспертов Роскачества.
Они продегустировали 40 напитков от самых крупных брендов, стоимость напитка за литр колебалась от 60 руб до 260 за один литр. Лишь в 5 образцах были обнаружены нарушения в производстве, а состав всех образов оказался отличным — без искусственных примесей.
Ведомство озаботилось качеством напитка в контексте грядущих спортивных соревнований — чемпионата мира по футболу, что пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Читайте также:
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Безалкогольное пиво доведет до алкоголизма
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.