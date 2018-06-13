Эксперты рассказали, на что реально похоже российское пиво

Аромат, вкус, пеностойкость и цвет — ни одно российское пиво не достойно по этим параметрам высшего балла. Таково мнение экспертов Роскачества.

Они продегустировали 40 напитков от самых крупных брендов, стоимость напитка за литр колебалась от 60 руб до 260 за один литр. Лишь в 5 образцах были обнаружены нарушения в производстве, а состав всех образов оказался отличным — без искусственных примесей.

Ведомство озаботилось качеством напитка в контексте грядущих спортивных соревнований — чемпионата мира по футболу, что пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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