Новая сенсация из Киева: евреи и греки по происхождению - украинцы

Киевский историк Сергей Поддубный в своей новой книге "Славные предки украинцев" рассказал о трехтысячелетней истории украинцев и об украинском происхождении евреев и греков.

И вообще, много "исторической правды", веками скрываемой от народа поведал Поддубный.

Например, оказывается, что именно на территории современной Украины случился Ноев потоп. Там же нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле.

На "исследование" ученого обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. На своей странице в Facebook он привел выдержки из книги.

"Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была "нип", что вместе составляет "нипрод" — Днепровский род", — пишет Поддубный (цитата Долинского).

По мнению эксперта, богами и пророками евреев и греков были предки украинцев.

А еще, как пишет Поддубный, мифы, героев и науку миру дали те же предки украинцев.

"Книга повествует о могучем народе — народе-творце, народе — победителе и народе-сеятеле с по меньшей мере трехтысячелетней историей", — заверяет он (цитата Долинского).

Вот так. Громко и "патриотично". Очередной кирпич в стену "державности и богоизбранности".

Впрочем, кирпич-то далеко не первый.Вот,к примеру, что рассказывала ранее на эту же тему "Правда.Ру"

Украинские выдумки про князя Владимира похожи на политический идиотизм — историк

Автор книг по истории Украины Александр Палий дал сегодня странное интервью, где заявил, что:

"Владимир не имел никакого отношения к Московии и к нынешнему российскому государству. Его присутствие на территории России было зафиксировано всего один раз — в Новгороде. Он разбил предков россиян — вятичей и радимичей, он заставил их платить дань Киеву, он заставил платить дань Киеву Новгород. То есть для России князь Владимир то же самое, что для Анголы — английский король".

Кто такой Палий? Что означают его выкладки? На эти вопросы ответил в интервью Pravda. Ru специалист по истории России начала XX века, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

"Это обычная для украинской националистической историографии демагогия. Владимир был князем в Новгороде. Потом он перешел в Киев. Следует отметить, что Киевское государство образовалось, в общем-то, в результате завоевания с Севера, именно новгородские князья подчинили себе Киев. И потом столица перешла туда, на юг. Сейчас идет политизация прошлого. Если Владимир не имеет отношения к современной Московии, то гораздо меньше он имеет отношение к современной Украине. Это все носит характер политического идиотизма", — заявил Олег Айрапетов.

Также эксперт рассказал любопытную историю. "Я как-то в Лондоне, помню, ходил вечером по городу, смотрю, стоит памятник Нептуну, бородатый, с трезубцем. Подхожу ближе, а там написано — принц Владимир, правитель Украины. Знаете, подарок украинского правительства Лондону. Это определенная часть идеологической войны, надо же как-то объяснить, почему мы не братья".

Корреспондент Правды. Ру поинтересовался, стоит ли реагировать на такие заявления? Давать опровержения?

"А что здесь опровергать? Смысла в этом нет. В течение 25-ти лет Канада, Польша, США — наиболее активных игроков перечисляю — более активно работали с этим сегментом украинского общества, навязывали учебники, преподавание в вузах, националистическую версию прошлого. В то время как Россия оперировала серьезными делами, никого не интересовали поддержка вузов, студенческие контакты, командировки аспирантов — это же чепуха. Но надо сказать, что у нас в стране неуважительное отношение к своему прошлому, к своей культуре, оно в известной степени и является одним из слагаемых успеха той стороны на этой почве", — заключил Олег Айрапетов.

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