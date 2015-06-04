Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17

Генеральная прокуратура России сообщила, что обращалась с соответствующим запросом в Нидерланды о предоставлении материалов дела о сбитом "Боинге" рейса MH17 в Донбассе, поскольку по делу проходят трое граждан РФ. Согласно официальному сообщению генпрокуратуры, Нидерланды отказали России в предоставлении информации.

Как погибали пассажиры малайзийского Boeing 777

"Генеральная прокуратура РФ официально обратилась в министерство юстиции и безопасности Королевства Нидерландов с просьбой о передаче нам соответствующих материалов для осуществления уголовного преследования на основании Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам, участниками которой являются как Нидерланды, так и Россия... К сожалению, в конце декабря 2019 года поступил ответ об отказе в удовлетворении этой просьбы", - сказано в сообщении ведомства.

В российской генпрокуратуре считают, что Нидерланды в очередной раз "уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН".

Ранее президент США Барак Обама сделал скандальное заявление о сбитом над Донбассом Boeing-777 рейса MH-17 — он внезапно заявил, что Америка готова помочь Нидерландам в расследовании трагедии. Казалось бы, хорошая инициатива — но мировые эксперты напоминают, что США почему-то не показывают миру съемки гибели лайнера со своих спутников, более того — содействуют сокрытию реальной картины гибели малазийского лайнера.

А сейчас США отказали России предоставить снимки. США не будут предоставлять России спутниковые снимки, на которых запечатлено место падения малазийского Boeing, потерпевшего крушение под Донецком. Так на призыв российского МИДа отреагировала представитель Государственного департамента Мари Харф.

В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что российской стороне была передана вся информация, которую сочли актуальной. По словам Харф, ничего нового в деле не прибавилось и позиция Вашингтона относительно случившегося не изменилась.

О том, с чем может быть связан отказ американцев, рассказал в интервью Pravda. Ru директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

"Очевидно, что никакой санкции Нидерландам США не дали. Более того, у меня есть информация о том, что США всячески препятствуют расследованию этой катастрофы для малазийской стороны. Когда Малайзия обратилась к Киеву с официальной нотой, с требованием предоставить данные радиолокационных наблюдений, Киев официально заявил о том, что они утеряны. Исходя из этого, США всячески блокируют проведение любого расследования. Я полагаю, что реальных данных, подтверждающих, что старт ЗРК "Бук" был осуществлен именно с территории ополченцев, у США нет. Иначе такие данные давно были бы выложены", — заявил Владимир Евсеев.

Эксперт пояснил, почему Обама сейчас проявляет активность. "Россия выставила официального свидетеля, который может быть рассмотрен в суде, в том числе международном. Поэтому Штаты пытаются всячески воспрепятствовать проведению объективного расследования. Если бы они не препятствовали, то анализ самописцев проводился бы ограниченное количество времени. На анализ самописцев нужно всего несколько дней. Речь шла о месяце расшифровки, что не соответствует тем нормам, которые существуют. США оказали мощнейшее давление на ИКАО — это организация гражданской авиации, чтобы всячески воспрепятствовать этому расследованию. Под давлением США Нидерланды частично бросили остатки самолета на территории Донецкой области, они не дали возможности сделать его сборку на территории самого места падения, чтобы можно было определить причины поражения".

Владимир Евсеев отметил, что тут напрашиваются следующие выводы: "Первый — США знали о том, что такая катастрофа произойдет, тогда они являются соучастниками этого преступления. Второй — США уверены в том, что лайнер сбила украинская сторона и имеют подтверждающие это факты. Именно поэтому они всячески блокируют проведение реального расследования. И последний фактор также делает их соучастниками".

Корреспондент "Правды.Ру" поинтересовался, почему так долго длится расследование? Будет ли известна когда-нибудь правда?

"Джона Кеннеди убили в 60-х годах, и мы до сих пор не знаем, кто убийца, было ли замешано при этом ЦРУ. Я могу предположить, что окончательную правду мы не узнаем никогда. Но из этого не следует, что мы не должны проводить собственное расследование и не обсуждать эту тему. У меня есть очень серьезные контакты со всеми сторонами, вовлеченными в это расследование. И я знаю, насколько США препятствуют этому расследованию. Но в заявлении Обамы я не услышал ничего скандального. Здесь речь идет больше о желании скрыть следы преступления, это своего рода крышевание преступного украинского режима. Чтобы мир узнал правду, нужно, чтобы могуществу США пришел конец. А для этого потребуется как минимум лет 10", — заключил Владимир Евсеев.

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