Нет льда — нет и проруби: крещенское купание под угрозой?

Отсутствие льда не помешает москвичам искупаться на Крещение. Купели могут оборудовать на открытой воде. Об этом "Правде.Ру" сообщил глава "Российского союза спасателей" Сергей Щетинин.

По его словам, места купания в случае чего оградят буйками. Спасатели доставят спасательные круги. Будут дежурить суда на воздушных подушках и катера. Впрочем, сотрудники МЧС в любом случае будут находиться у купелей, даже если водоемы за эти дни и покроются льдом.

Щетинин отметил, что купаться православные смогут только в определенных местах, которые оборудуют всем необходимым. В частности, будут установлены палатки для переодевания.

Кроме того, спасатель напомнил, что ни в коем случае нельзя окунаться людям с хроническими заболеваниями. Перепады температур могут вызвать шок, который приведет к тяжелым последствиям. Вплоть до гибели человека. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.

После купели нужно растереться махровым полотенцем, надеть теплую одежду и выпить сладкого чая, а не спиртное.

Кстати, на открытой воде пройдут крещенские купания и в Санкт-Петербурге. Там реки также не успели замерзнуть. А вот в Заполярье из-за тонкого льда "заплывы" отменили.

Читайте также:

Опасности "ледяного крещения": Чтобы праздник не стал бедствием

Крещение - великий день воды

Почему Крещение называют Богоявлением и Просвещением?

Крещение православные отмечают 19 января. При этом купание в проруби не считается обязательным ритуалом. Однако в России в последнее годы оно стало очень популярным.

Фото по теме 8 Фото Обыкновенное чудо: Природа зимой

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!