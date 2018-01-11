Отсутствие льда не помешает москвичам искупаться на Крещение. Купели могут оборудовать на открытой воде. Об этом "Правде.Ру" сообщил глава "Российского союза спасателей" Сергей Щетинин.
По его словам, места купания в случае чего оградят буйками. Спасатели доставят спасательные круги. Будут дежурить суда на воздушных подушках и катера. Впрочем, сотрудники МЧС в любом случае будут находиться у купелей, даже если водоемы за эти дни и покроются льдом.
Щетинин отметил, что купаться православные смогут только в определенных местах, которые оборудуют всем необходимым. В частности, будут установлены палатки для переодевания.
Кроме того, спасатель напомнил, что ни в коем случае нельзя окунаться людям с хроническими заболеваниями. Перепады температур могут вызвать шок, который приведет к тяжелым последствиям. Вплоть до гибели человека. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.
После купели нужно растереться махровым полотенцем, надеть теплую одежду и выпить сладкого чая, а не спиртное.
Кстати, на открытой воде пройдут крещенские купания и в Санкт-Петербурге. Там реки также не успели замерзнуть. А вот в Заполярье из-за тонкого льда "заплывы" отменили.
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Крещение православные отмечают 19 января. При этом купание в проруби не считается обязательным ритуалом. Однако в России в последнее годы оно стало очень популярным.
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