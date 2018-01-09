Ученые знают, куда делся "секретный спутник" Zuma

Россия следит за всеми объектами на орбите, поэтому не увидеть американскую "боевую космическую платформу", "это было бы удивительно", считает эксперт Натан Эйсмонт.

Американский секретный спутник, который был запущен компанией Space X, не смог достичь орбиты и предположительно разбился, сообщили СМИ. Американские социальные сети дискутируют вопрос о том, что аварии на самом деле не было. Это якобы "фейковая новость", чтобы скрыть вывод на орбиту "боевой космической платформы".

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, Натан Эйсмонт, аварии случаются у всех, потому что "любая мелочь может приводить к довольно тяжелым последствиям". Что касается компании SpaceX, то с новой ракетой Falcon9 у нее преобладают удачные пуски, заметил эксперт.

Натан Эйсмонт пояснил, что Falcon9 - это двухступенчатая ракета, и со второй ступенью "буквально единицы, или два запуска были неудачными". Авария, по словам эксперта, произошла именно со второй ступенью — "то ли двигатель не доработал, то ли что-то с системой управления случилось, и она не вывела эта ступень на заданную орбиту спутник Zuma". Поэтому неудача, "по видимому, с разведывательным спутником компании Northrop Grumman - это большая неприятность для SpaceX".

Эксперт не считает верной конспирологическую версию о том, что "авария" нужна для сокрытия вывода и развертывания " боевой космической платформы". "Такой объект, не может пройти незамеченным, потому что в России есть служба слежения за космическим пространством, как впрочем и у американцев", - заметил ученый.

"Эти системы, и российская, и американская (StratCom) могут определить параметр орбиты объектов с размерами больше 10 см в поперечнике, по каталогам, это больше 20 -23 тысяч объектов, за которыми "каждую минуту следят". И, "если вы хотите узнать местоположение какого-либо из них, это можно сделать по каталожному номеру". Поэтому пропустить новый "немаленький" объект, "это было бы удивительно".

По мнению Натана Эйсмонта, пилотируемые пуски проходят без эксцессов, потому что к таким полетам требования более жесткие, чем к автоматическим. В России, для запуска пилотируемых аппаратов используют "более надежные "Союзы". Возвращаемые аппараты сделаны таким образом, что даже в случае катастрофического отказа, "они все равно благополучно они возвращаются на землю".

У американцев, продолжил ученый, были две "чудовищные катастрофы" с пилотируемыми "Шаттлами", потому что они пожертвовали надежностью в пользу эффективности."Сейчас у них есть планы снова использовать возвращаемые аппараты "Орион", но это не возвращение к многоразовым "Шаттлам", это перенимание опыта "Союзов", — заметил эксперт.

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