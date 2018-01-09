Атака дронами на базу "Хмеймим" - чем опасен прецедент

Массированная атака дронами на базу "Хмеймим" — опасный прецедент, показан новый метод проведения терактов, считает эксперт АСТ Центра Сергей Денисенцев.



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Минобороны России накануне сообщило нападении экстремистов на нашу военную базу "Хмеймим" с применением запущенных с расстояния 50 километров 13 дронов, на которых были установлены взрывоопасные элементы.

Масштабная атака была отражена средствами ПВО российской базы, никто не пострадал. Экстремистам, скорее всего, помогало "технологически развитое государство", добавили военные специалисты министерства.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр), Сергей Денисенцев атака была "нестандартная" — "массированная и с достаточно большого расстояния". Но такие беспилотники — "самолетного типа", можно купить на открытом рынке, поэтому "уникальность этой атаки больше в уровне ее организации, чем в уровне примененных технологий".

Эксперт отметил, что база "Хмеймим" достаточно хорошо защищена зенитными средствами типа "Панцирь" и средствами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют бороться с дистанционно управляемыми летательными аппаратами. Уязвимы могут быть другие объекты на территории Сирии, которые не так защищены, заметил Сергей Денисенцев.

Атака, по словам специалиста, показывает, что "дроны с бомбами" могут применяться и при терактах в других странах. "Одно дело бомбу привезти и взорвать, а другое — запустить с расстояния несколько десятков километров. Это гораздо опасней, с точки зрения того, что террорист может почувствовать безнаказанность".

По мнению Сергея Денисенцева, беспилотники были поставлены по тем же каналам, по которым боевики получают оружие и боеприпасы, финансы. "Речь идет о том, что к снабжению обычными системами вооружения — гранатометами, минометами и так далее - добавились беспилотники в массовых количествах".

То, что до сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за попытку нанести этот удар, не удивляет эксперта, это связано, возможно, с тем, что террористы пытаются вывести диверсионную группу с территории Латакии, откуда запускались дроны. "В конце концов, быть непредсказуемым на войне тоже очень полезно, даже если ты террорист", — сказал Денисенцев.

С точки зрения президента общественной организации "Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", Сергея Гончарова, "в Сирии террористы поменяли тактику". Ветеран "Альфы" сказал "Правде.Ру", что игиловцы* "получили от врагов нашей страны дроны для того, чтобы попытаться уничтожить базу в Сирии", и "они будут искать другие пути борьбы".

То, что некоторые из дронов не достигли цели, а какие-то были перехвачены, говорит о том, "что с этой угрозой мы справляемся", заметил эксперт. "Мы понимаем, о чем идет речь, и я считаю, что наши вооруженные силы готовы к любым атакам со стороны террористов".

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая группировка