Итоги и выводы по вооруженному конфликту на территории Южной Осетии

Вооруженный конфликт на территории Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года. Именно в ту ночь грузинская армия провела обстрел столицы республики Цхинвала. После Грузия постаралась взять под свой контроль территорию Южной Осетии. Боевые действия продолжались до 12 августа.

Фото: соцсети

На одной стороне конфликта выступали правительственная армия Грузии, а также добровольцы из Эстонии, Азербайджана и Украины. Другая сторона конфликта — Российская Федерация, Южная Осетия и Абхазия.

Итогом войны стало поражение грузинской армии и ее полная капитуляция. Российская Федерация признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на вопросы "Правды.Ру" о том, можно ли было избежать то войны и как она повлияла на судьбу России, Грузии, Осетии и Абхазии.

-Как Вы считаете, можно ли было избежать той войны 2008 года? Что она дала российской армии и России в целом?

-Можно ли было избежать того, что произошло - вопрос десятый. Отмечу, что по итогам войны Вооруженные силы Российской Федерации сделали серьезные выводы. Изменениям подверглось многое: и средства радиоэлектронной борьбы, и военно-тактические возможности вооружения. Но, что немаловажно, совершенствуя свою армию, Россия не пошла по тропе холодной войны и гонки вооружений — не сложила на плечи своей экономики новое бремя. Ведь российская армия прежде всего — это оборона, а не захватнические операции. На сегодняшний день, когда антироссийские настроения в США, странах Европы, Прибалтике и Украине лишь набирают вес, это очень важно. Российская Федерация по результатам вооруженного конфликта на территории Южной Осетии не стала агрессивнее, но стала сильнее. Без громких лозунгов, саморекламы и пиара российское правительство медленными и выверенными шагами наращивало возможности своей армии. Знаете, мы сегодня всерьез работаем и над оружием будущего. Это обеспечивает национальную безопасность. Ни политики, ни военные России об этом, в отличие от других стран, не кричат, а достижениями своими не кичатся — просто-напросто делают свою работу, заботясь о безопасности своей страны.

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