Итоги и выводы по вооруженному конфликту на территории Южной Осетии

Вооруженный конфликт на территории Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года. Именно в ту ночь грузинская армия провела обстрел столицы республики Цхинвала. После Грузия постаралась взять под свой контроль территорию Южной Осетии. Боевые действия продолжались до 12 августа.
На одной стороне конфликта выступали правительственная армия Грузии, а также добровольцы из Эстонии, Азербайджана и Украины. Другая сторона конфликта — Российская Федерация, Южная Осетия и Абхазия.
Итогом войны стало поражение грузинской армии и ее полная капитуляция. Российская Федерация признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на вопросы "Правды.Ру" о том, можно ли было избежать то войны и как она повлияла на судьбу России, Грузии, Осетии и Абхазии.
-Как Вы считаете, можно ли было избежать той войны 2008 года? Что она дала российской армии и России в целом?
-Можно ли было избежать того, что произошло - вопрос десятый. Отмечу, что по итогам войны Вооруженные силы Российской Федерации сделали серьезные выводы. Изменениям подверглось многое: и средства радиоэлектронной борьбы, и военно-тактические возможности вооружения. Но, что немаловажно, совершенствуя свою армию, Россия не пошла по тропе холодной войны и гонки вооружений — не сложила на плечи своей экономики новое бремя. Ведь российская армия прежде всего — это оборона, а не захватнические операции. На сегодняшний день, когда антироссийские настроения в США, странах Европы, Прибалтике и Украине лишь набирают вес, это очень важно. Российская Федерация по результатам вооруженного конфликта на территории Южной Осетии не стала агрессивнее, но стала сильнее. Без громких лозунгов, саморекламы и пиара российское правительство медленными и выверенными шагами наращивало возможности своей армии. Знаете, мы сегодня всерьез работаем и над оружием будущего. Это обеспечивает национальную безопасность. Ни политики, ни военные России об этом, в отличие от других стран, не кричат, а достижениями своими не кичатся — просто-напросто делают свою работу, заботясь о безопасности своей страны.
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