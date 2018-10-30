Шоколад оказался более древним деликатесом, чем считали ранее

Последние находки археологов перенесли время начала использования какао-бобов на 15 столетий назад.
Долгое время считалось, что появлению шоколада мы обязаны цивилизации майя и другим древним культурам Центральной Америки и Мезоамерики, которые выращивали и использовали какао-бобы около 3900 лет назад.
Однако современные исследования отодвигают период, когда люди впервые стали использовать какао-бобы в пищу на 1500 лет назад. Благодаря находкам на территории Эквадора, ученые определили, что первооткрывателями какао-бобов стали представители племени майо-чинчипе, жившие в этих местах много веков назад. Возраст находки, описанной в статье для журнала Nature Ecology and Evolution, составляет не менее 5500 лет.
Профессор Университета Британской Колумбии Майкл Блейк (Michael Blake) и его соавторы участвовали в раскопках на восточном склоне Анд, на известном археологическом участке Санта-Ана. Первые исследования здесь были начаты в 2002 году, именно они легли в основу описаний неолитической культуры майо-чинчипе, которая существовала здесь примерно до 1700 года до нашей эры.
Ученые внимательно изучили местные артефакты, в том числе каменные ступы и керамические миски, кувшины и прочие предметы быта древних людей. В шести находках археологи заметили следы волокон растений группы какао (шоколадного дерева). А в 25 керамических и 21 каменном артефакте обнаружили остатки теобромина — важнейшего компонента, содержащегося в какао-бобах. Кроме того на фрагментах керамики были найдены как элементы старой митохондриальной ДНК обычного домашнего шоколадного дерева Theobroma, так и следы близкого дикорастущего родственника Herrania.
Ученые провели анализы найденных материалов с использованием радиоуглеродного метода, который позволил определить возраст некоторых артефактов, который равняется более 5300 лет. Сам облик многих предметов древней утвари, где отмечены следы присутствия какао-бобов, отличается изысканностью декора. Это в свою очередь может указывать на то, что эти растения были важной частью не только быта, а возможно и ритуальных обрядов древних племен. Не исключено, что представители древних культур, узнали о расслабляющих свойствах какао-бобов и использовали эти растения в церемониях.
Ранее имелись только косвенные указания на употребление какао в Эквадоре задолго до появления цивилизаций Мезоамерики, которые основывались опять-таки на фрагментах древних керамических изделий с узнаваемыми изображениями какао-бобов.
Известно, что ракушки, керамические изделия, украшения, которые в изобилии встречаются в регионе Санта-Ана, являются свидетельствами того, что здесь много тысячелетий назад велась активная торговля индейцами майо-чинчипе. Возможно, именно так какао-бобы переместились к северу, где стали одним из культовых элементов высокоразвитых культур Мезоамерики.
Ранее Правда. Ру писала о том, что древние майя платили за шоколад бирюзой.
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