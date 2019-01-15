Китайцы смогли вырастить лунный хлопок на «Чанъэ-4»

На обратной стороне Луны появились первые ростки хлопка, высаженные китайским зондом "Чанъэ-4". Об этом сообщают китайские СМИ.

3 января китайский зонд смог приземлиться на обратную сторону Луны и сделал первые снимки поверхности, а также отправил ученым полную панораму с места приземления. На данный момент зонд находится в кратере фон Кармана в бассейне Южного полюса Айткен.

В качестве биологического эксперимента вместе с летательным аппаратом отправили 6 различных образцов, среди которых картофель, рапс, резуховидку и мух дрозофил и хлопок. Исследователи космического пространства обусловили свой выбор размером и способностью к адаптации на поверхности спутника.

Внутри спутника уже появились первые ростки хлопка. Побеги стали первыми, которым удалось прорости на Луне в условиях низкой гравитации и сильной радиации с огромной разницей температур.

Ранее Правда. Ру писала о том, что Великобритания может вскоре отправить свой космический аппарат к Луне. Предполагается, что орбитальный корабль будет запускать на спутник Земли приборы для взятия проб лунной поверхности. Проект рассматривается британским агентством, которое занимается финансированием исследований космоса, и вскоре будет передан на рассмотрение правительства.

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