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Поиски внеземного разума в проекте Breakthrough Listen затронули 6 миллионов звезд

Эврика » Гипотезы

Астрономы из Манчестерского университета обнаружили, что масштаб поисков внеземных цивилизаций в рамках проекта Breakthrough Listen был недооценен более чем в 20 раз. Анализ данных показал, что радиотелескопы фактически охватили миллионы звезд вместо сотен тысяч, хотя искусственные сигналы обнаружены не были. Результаты помогают точнее определить статистическую распространенность техносигнатур во Вселенной.

Радиотелескоп на фоне звездного неба с созвездиями
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Радиотелескоп на фоне звездного неба с созвездиями

Расширение радиодиапазона

Долгое время проекты SETI фокусировались на так называемой "водной яме" — диапазоне от 1,42 до 1,66 ГГц, где расположены линии водорода и гидроксильной группы. Группа под руководством Луизы Мейсон решила проверить миллиметровый диапазон с помощью архивных данных радиоинтерферометра ALMA, который работает на частотах выше 35 ГГц.

Исследователи проанализировали участки спектра около 90,6 и 93,2 ГГц в четырех наблюдениях, охвативших 28 звезд из каталога Gaia. Хотя узкополосных сигналов (признаков техносигнатур) не нашли, эксперимент подтвердил пригодность этого диапазона: он характеризуется меньшим количеством земных радиопомех и слабым искажением сигналов в межзвездной среде.

Переоценка охвата звезд

Параллельно команда Мейсон изучила полноту данных о количестве объектов, попавших в поле зрения телескопов. Обычно астрономы учитывают только звезды из каталога Gaia, но он не включает многие тусклые и удаленные объекты. Чтобы восполнить пробелы, ученые применили галактическую модель Бесансона для реконструкции распределения звезд в Млечном Пути.

Анализ 1327 направлений наблюдений Breakthrough Listen показал, что вместо ожидаемых 288 тысяч звезд радиотелескопы фактически охватили более 6,1 миллиона объектов. Это произошло потому, что при наведении на одну цель в поле зрения неизбежно попадают множество соседних светил.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такая переоценка охвата позволяет уже сейчас делать более строгие выводы о том, насколько редко встречаются активные радиопередатчики в нашей галактике, даже если конкретные сигналы пока не зафиксированы.

Работа уточняет реальный объем данных по поиску внеземного разума и доказывает эффективность использования миллиметрового диапазона. Однако отсутствие сигналов в расширенном списке звезд не означает отсутствия жизни; оно лишь сужает область возможных частот и мощностей передатчиков, которые нам еще предстоит искать.

Экспертная проверка:
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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