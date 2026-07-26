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Математическое моделирование объяснило природу фантомных транспортных заторов

Эврика » Изобретения

Математическое моделирование транспортных потоков показало, что многие пробки возникают без видимых причин — аварий или дорожных работ. Такие "фантомные" заторы создаются из-за микроскопических колебаний в поведении водителей, которые усиливаются по цепочке. Исследования доказывают: попытки сократить время в пути за счет частого перестроения между полосами обычно контрпродуктивны и лишь увеличивают общую нестабильность системы.

Городская пробка у заправочной станции в сумерках
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Городская пробка у заправочной станции в сумерках

Механизм фантомных пробок

Фантомные пробки представляют собой волны остановки и движения, которые распространяются назад по дороге, в то время как автомобили движутся вперед. Основой этого явления стали эксперименты, проведенные японскими исследователями в 2008 году.

В ходе опыта 22 водителя двигались по круговой трассе с постоянной скоростью и соблюдением безопасной дистанции. Несмотря на отсутствие препятствий, через несколько минут возникла волна торможения. Причина заключалась в естественной разнице в скорости реакции людей: один водитель притормозил чуть сильнее необходимого, следующий среагировал с задержкой и нажал на тормоз еще резче. Эта микро-помеха росла по мере движения назад по цепочке, пока водители за сотни метров не оказались вынуждены полностью остановиться.

"Эффект фантомной пробки возникает из-за положительной обратной связи: небольшое отклонение в скорости одного участника вызывает усиленный ответ следующего. В физике это напоминает распространение волны в сжимаемой среде, где малый импульс приводит к значительным искажениям всей структуры потока", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Математика транспортного потока

Для анализа заторов математики используют методы гидродинамики, рассматривая поток машин как сплошную среду, подобно воде в трубе. Базовая зависимость описывается формулой q = ρv, где q - интенсивность потока (машин в час), ρ - плотность (количество авто на единицу пути), а v - средняя скорость.

Эта модель выявляет точку перегиба: до определенного момента рост числа машин увеличивает общую пропускную способность дороги. Однако при достижении критической плотности снижение скорости становится настолько значительным, что общая эффективность потока падает. Существует оптимальная плотность, за пределами которой любое добавление новых автомобилей лишь замедляет всех участников.

Действие водителя Эффект для системы
Частая смена полос Создает микро-помехи, провоцирующие волны торможения
Резкое торможение / ускорение Усиливает амплитуду "фантомной" волны
Соблюдение дистанции и плавный ход Стабилизирует поток, гасит возникающие колебания

Таблица демонстрирует, что индивидуальные попытки "объехать пробку" через перестроения создают дополнительные возмущения, которые в итоге замедляют весь транспортный узел.

Как математика помогает бороться с заторами

Современный подход к управлению трафиком базируется на объединении нескольких методов: обработка сигналов с датчиков и камер, стохастическое моделирование (учет неопределенности поведения людей) и машинное обучение для прогнозирования зон затора. Завершает цикл теория управления, которая позволяет адаптивно менять фазы светофоров или лимиты скорости.

Особое значение имеет внедрение автономных систем. В 2018 году в эксперименте с круговой трассой один из автомобилей заменили на беспилотный. Машина была запрограммирована плавно тормозить и ускоряться. Оказалось, что даже одно такое транспортное средство (менее 5% потока) способно погасить волну торможения во всей системе, что привело к росту средней скорости и снижению расхода топлива для всех водителей.

Ограничения и практика

Несмотря на эффективность моделей, полное исчезновение пробок невозможно из-за роста населения и непредсказуемости человеческого поведения. Математические методы позволяют перейти от реакции на затор к его предотвращению, но это требует высокой степени координации участников.

Для стабилизации системы в реальных условиях без полной автоматизации эксперты рекомендуют три правила: держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и отказываться от частой смены полос. Быстрое достижение цели зависит не от агрессивности вождения, а от стабильности всей сети.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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