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Археологи Сальвадора исследуют находку 3000-летнего скелета с сосудом в форме черепахи

Эврика » Открытия

Археологи в Сальвадоре обнаружили захоронение человека, лежащего лицом вниз, рядом с керамическим сосудом в форме морской черепахи. Находка, датируемая примерно 3000-летним возрастом, может пролить свет на ритуалы домайяских цивилизаций, но её точное значение пока остается предметом дискуссий.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

Скелет нашли 2 июля в пригороде Сан-Сальвадора, Антигуо-Кускатлане. Раскопки возглавил Карлос Флорес Мансано, археолог и докторант Йельского университета. Хотя радиоуглеродный анализ еще не проведен, объект находился под слоем вулканического пепла от извержения кратера План-де-ла-Лагуна. По оценкам специалистов, извержение произошло между 850 и 830 годами до н. э., что соответствует среднему доклассическому периоду Мезоамерики.

Особое внимание исследователей привлекли положение тела и сопутствующий предмет — сосуд в виде черепахи, лежавший у руки погибшего. В прошлом подобные находки в этом регионе интерпретировали как следы человеческих жертвоприношений. Например, в 1970-х годах в соседнем городе Чальчуапа были найдены останки 33 мужчин со связанными руками и ногами, которых сочли пленниками.

Однако Карлос Флорес Мансано предполагает иную версию. По его мнению, необычная поза может быть связана с древними представлениями о космосе и подземном мире. В частности, керамическая черепаха могла символизировать пояс Ориона — элемент, который позже фигурировал в астрономии майя как часть священного путешествия.

Археолог Павел Синицын отмечает, что без точной датировки и анализа контекста соседних захоронений сложно однозначно определить статус погребения: было ли оно ритуальным жертвоприношением или частью сложного погребального обряда, отражающего мифологию того времени.

Для уточнения деталей скелет залили гипсом для безопасного извлечения и отправили на химический анализ. Исследователи планируют изучить рацион человека, условия его жизни и установить причину смерти. Ожидается, что результаты анализов будут получены в течение года.

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