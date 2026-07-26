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Ученые создали способ борьбы с тремором при болезни Паркинсона с помощью магнитов

Эврика » Изобретения

Международная группа исследователей разработала метод воздействия на глубокие структуры мозга с помощью магнитных наночастиц, который позволил улучшить двигательные функции у мышей с симптомами болезни Паркинсона. Технология позволяет стимулировать нейроны без постоянной имплантации электродов, что делает процедуру менее инвазивной по сравнению с традиционной глубокой стимуляцией мозга (DBS). Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Врач за рентгеновскими снимками
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач за рентгеновскими снимками

При болезни Паркинсона разрушаются клетки, вырабатывающие дофамин, что приводит к сбоям в моторных цепях и вызывает тремор. Стандартное лечение часто включает установку "мозгового кардиостимулятора" — устройства, которое посылает электрические импульсы в субталамическое ядро (STN). Однако такая операция сложна и подходит не всем пациентам.

Механический запуск нейронов

Предложенный метод основан на использовании магнитных нанопластин, которые преобразуют внешнее магнитное поле в микроскопические механические силы. В отличие от классической электростимуляции, здесь нет прямого электрического контакта с тканью мозга.

Когда мозг оказывается в магнитном поле, частицы создают легкое давление на мембраны соседних клеток. Это воздействие открывает механочувствительные каналы, через которые в нервные клетки проникают электрически заряженные ионы, активируя нейрон. Процесс напоминает деформацию поверхности надутого шара при нажатии пальцем.

Биофизик Алексей Корнилов поясняет, что использование естественных механорецепторов нейронов позволяет обходить необходимость в постоянном токопроводящем интерфейсе, заменяя электрический сигнал физическим воздействием на клеточную мембрану.

Результаты экспериментов

Исследователи из FAU (Германия), Университета Маастрихта (Нидерланды) и KU Leuven (Бельгия) ввели наночастицы непосредственно в субталамическое ядро мышей с моделью болезни Паркинсона. Для точного позиционирования частиц применялись высокоточные стереотаксические процедуры.

После воздействия магнитного поля двигательные нарушения у животных значительно уменьшились. По словам авторов, эффект сопоставим с результатами применения традиционного имплантируемого стимулятора. При этом в течение нескольких месяцев наблюдения у животных не было выявлено признаков воспаления, что говорит о хорошей переносимости частиц.

На текущем этапе метод ограничен необходимостью прямого инъекционного введения частиц в мозг. В дальнейшем ученые планируют разработать способ доставки наночастиц через кровоток, чтобы они могли самостоятельно преодолевать гематоэнцефалический барьер. Также ведется работа над созданием носимых устройств (например, специальных повязок), которые могли бы генерировать нужное магнитное поле.

Экспертная проверка:
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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