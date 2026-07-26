Гиперактивность иммунных клеток мозга вызывает потерю сна при болезни Альцгеймера

Исследователи из Университета Кентукки обнаружили, что потерю сна при болезни Альцгеймера вызывают не сами белковые бляшки, а гиперактивность иммунных клеток мозга — микроглии. В эксперименте на мышах временное подавление этих клеток позволило восстановить более двух часов сна в сутки без снижения уровня амилоида. Работа указывает на то, что воспалительная реакция является обратимым фактором, однако результаты получены на животных моделях и требуют проверки на людях.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера

Механизм возникновения бессонницы

Долгое время считалось, что нарушение сна при болезни Альцгеймера вызвано гибелью нейронов или физическим присутствием амилоидных бляшек (липких белковых отложений). Однако текущее исследование показывает, что главной причиной является избыточный иммунный ответ. Микроглия, реагируя на бляшки, запускает каскад воспаления, который удерживает мозг в состоянии бодрствования.

Особое внимание авторы уделили структуре сна. Было установлено, что старение в целом сокращает фазу быстрого сна (REM), отвечающую за сновидения и консолидацию памяти. В то же время патология Альцгеймера избирательно разрушает медленноволновой сон (NREM). Именно эта стадия отвечает за физическое восстановление организма и "очистку" мозга от токсинов. Потеря NREM-сна создает порочный круг: отсутствие очистки ведет к дальнейшему накоплению повреждений.

Как проводился эксперимент и проверка

В работе использовали генетически модифицированных мышей, предрасположенных к развитию амилоидных бляшек, и контрольную группу здоровых животных ("дикого типа"). Сравнение проводили в двух точках: в 6 месяцев (начало появления бляшек) и в 18 месяцев (продвинутая стадия).

Для анализа состояния мозга применяли комплекс методов:

ЭЭГ и ЭМГ: миниатюрные датчики фиксировали электрическую активность мозга и мышечные движения, что позволило точно разграничить фазы бодрствования, глубокого сна и сновидений.

миниатюрные датчики фиксировали электрическую активность мозга и мышечные движения, что позволило точно разграничить фазы бодрствования, глубокого сна и сновидений. Светолистная микроскопия: метод сделал ткани мозга прозрачными, позволив создать 3D-карту расположения бляшек и активности иммунных клеток.

метод сделал ткани мозга прозрачными, позволив создать 3D-карту расположения бляшек и активности иммунных клеток. Алгоритм FOOOF: эта программа отделила ритмические мозговые волны от фонового электрического шума, чтобы понять, остается ли "двигатель" мозга чрезмерно активным во время отдыха.

Чтобы подтвердить роль микроглии, исследователи ввели препарат Пексидартиниб (PLX3397). Это лекарство блокирует сигналы выживания иммунных клеток. Через 14 дней терапии около 87% микроглии было временно удалено из мозга.

"Важно разделять наличие патологических белков и реакцию организма на них. Тот факт, что сон восстанавливается при удалении иммунных клеток, но без удаления самих бляшек, означает, что мы имеем дело с отдельным, потенциально корректируемым механизмом", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Эффект потолка: связь бляшек и сна

В ходе анализа была выявлена неожиданная закономерность, которую авторы назвали "эффектом потолка". Ожидалось, что чем больше амилоидных бляшек накапливается в мозге, тем сильнее будут нарушения сна. Однако данные показали обратное: разрыв в качестве сна между больными и здоровыми мышами достиг максимума уже к 6 месяцам.

К 18 месяцам количество бляшек увеличилось более чем в два раза, но уровень дефицита сна не вырос. Это говорит о том, что первичный воспалительный ответ на первые признаки болезни запускает механизм бессонницы, и дальнейший рост объема белков уже не усугубляет ситуацию пропорционально.

Параметр Влияние на сон Естественное старение Снижение фазы быстрого сна (REM) Патология Альцгеймера Разрушение восстановительного сна (NREM) Рост объема бляшек Не вызывает пропорционального ухудшения сна (эффект потолка)

Данная таблица демонстрирует, что основные нарушения сна при болезни связаны с ранним иммунным ответом, а не с общим объемом белковых отложений.

Ограничения и возможные применения

Поскольку эксперимент проводился на мышах, результаты нельзя напрямую переносить на людей. Кроме того, полное удаление микроглии с помощью Пексидартиниба является радикальным методом; в реальности иммунные клетки необходимы для защиты мозга.

Вместо полного удаления авторы предлагают искать способы "утихомирить" микроглию. В настоящее время изучается влияние метформина (лекарство от диабета) и стирипентола (противосудорожное средство) на метаболизм этих клеток, чтобы ограничить их воспалительную активность без уничтожения самих клеток.

Также работа открывает путь к неинвазивной диагностике. Ученые выявили специфические паттерны электрической активности мозга, которые отличают болезнь Альцгеймера от обычного старения. Это означает, что портативные системы ЭЭГ в будущем могут стать доступным инструментом раннего скрининга прямо на дому пациента.

Исследование доказывает, что восстановление сна возможно даже при сохранении патологических белков в мозге. Главным ограничением остается необходимость подтверждения этих механизмов на людях и поиск безопасных препаратов для регуляции микроглии. Подробности работы опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.