Сотрудники LIGO нашли способ бороться с температурными искажениями зеркал

Сотрудники Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) нашли способ повысить чувствительность детекторов, используя стандартную коммерческую тепловизионную камеру. Решение позволяет бороться с температурными искажениями зеркал, которые до сих пор ограничивали точность регистрации слабых сигналов из космоса.

Фото: commons.wikimedia.org by Petrov Victor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Радиоастрономическая обсерватория "Светлое"

Проблема заключается в термическом расширении и сжатии поверхностей зеркал. Даже незначительные колебания температуры приводят к микроскопическим изменениям формы зеркала, что искажает лазерный луч. В результате прибор теряет чувствительность и может пропустить слабые гравитационные волны, возникающие при далеких космических событиях.

Установка тепловизора позволяет отслеживать температурные вариации на поверхности зеркал в реальном времени. На основе этих данных система может корректировать положение и состояние компонентов, поддерживая оптимальную юстировку даже при изменении условий окружающей среды.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что использование готового коммерческого устройства вместо разработки специализированного датчика существенно упрощает инженерную задачу. Главное здесь — не новизна технологии, а её применение для компенсации конкретного физического эффекта в высокоточном приборе.

Повышение контроля над состоянием зеркал может увеличить количество регистрируемых событий. Если сейчас LIGO фиксирует преимущественно мощные всплески от слияния массивных черных дыр, то после модернизации детектор сможет улавливать более слабые сигналы, например, от столкновений бинарных нейтронных звезд.

На текущий момент метод прошел первичные тесты. Следующим этапом станет интеграция системы тепловизионного мониторинга в общую инфраструктуру обсерватории в рамках предстоящих обновлений оборудования. Однако авторы не приводят точных данных о том, на сколько процентов вырастет итоговая чувствительность прибора.