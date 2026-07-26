Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крепкие, пикантные и громко хрустят: малосольные огурцы с горчицей за 4 часа
Сотрудники LIGO нашли способ бороться с температурными искажениями зеркал
Белоруссия планирует собрать 11 миллионов тонн зерна для обеспечения продовольственной безопасности
Кошки-мышки и пряничные станции в глубинке: чем интерактивные музеи России привлекают туристов
Фарш без мякиша удивил всех: неожиданный ингредиент придал котлетам невероятную мягкость
В Китае нашли окаменелость существа возрастом 518 млн лет с прообразами клыков пауков
Исследование BMC Pediatrics выявило связь грудного молока с риском астмы и дерматитов
В Московском районе Минска планируют трудоустроить свыше 6700 человек в студотряды
Римские военные лагеря II века найдены в приграничной зоне Иордании и Саудовской Аравии

Разработка из Южной Кореи позволит гибко управлять световыми импульсами

Эврика » Изобретения

Исследователи из Сеульского национального университета и Университета Сеула разработали архитектуру программируемой фотонной интегральной схемы, которая позволяет управлять скоростью, задержкой и частотными характеристиками световых импульсов. Работа предлагает решение проблемы жесткой настройки оптических буферов, однако результаты основаны на теоретическом анализе и численном моделировании, что требует последующего экспериментального подтверждения.

Квантовый фотон и атом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Квантовый фотон и атом

Проблема фиксированных задержек

Фотонные интегральные схемы используют свет для передачи и обработки данных, что потенциально быстрее и энергоэффективнее традиционных электронных полупроводников. Однако в системах ИИ-серверов и дата-центрах требуется не только скорость, но и возможность синхронизировать сигналы или временно удерживать их (функция буфера). С этой задачей справляются устройства на основе прозрачности, индуцированной связанными резонаторами (CRIT).

Механизм CRIT использует интерференцию между несколькими оптическими резонаторами. Это позволяет пропускать свет в определенном частотном диапазоне, одновременно снижая его скорость ("замедление света"). Главный недостаток существующих систем заключается в том, что их характеристики задаются на этапе изготовления. Чтобы изменить диапазон частот или увеличить задержку, приходится создавать новое устройство с нуля.

Принцип программируемого управления светом

Авторы предложили объединить два оптических состояния системы CRIT — "яркий" и "темный" режимы — в одну общую степень свободы. В схему добавили два регулируемых петлевых ответвителя (couplers), что позволило менять конфигурацию резонаторов уже после завершения производства чипа.

Теоретический анализ показал, что с помощью этих двух элементов можно управлять шириной и формой полосы пропускания, а также свойствами задержки и передачи сигнала. Это означает, что скорость света теперь можно перенастраивать во всей системе связанных резонаторов, а не в одном отдельном элементе.

"Данный подход позволяет рассматривать управление светом как программно-определяемую функцию. Вместо замены физического оборудования для изменения задержки сигнала, достаточно изменить параметры настройки ответвителей", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Моделирование и границы применимости

Исследование представляет собой теоретическую разработку, подтвержденную численным моделированием. Авторы провели трехмерные электромагнитные симуляции, чтобы проверить возможность реализации схемы на платформе из нитрида кремния (Si₃N₄). В ходе тестов учитывались возможные производственные дефекты: потери материала, разброс качества резонаторов, фазовые ошибки и тепловые помехи.

Параметр проверки Результат моделирования
Динамика скорости Скорость импульсов меняется в реальном времени без потери производительности
Частотная конверсия Возможность перевода света между частотами без доп. компонентов
Устойчивость к помехам Работа стабильна при наличии теплового кросс-толка и фазовых ошибок

Важно понимать, что работа не содержит данных о создании физического прототипа. Результаты симуляций показывают теоретическую жизнеспособность метода, но реальные потери сигнала в физическом чипе могут отличаться от расчетных.

Что эта работа меняет в отрасли

Если технология будет реализована на практике, один программируемый чип сможет заменить целый набор компонентов: линии переменной задержки, оптические буферы и конвертеры частоты. Это позволит уменьшить габариты оборудования для дата-центров и снизить энергопотребление ИИ-серверов.

Разработанный принцип управления резонаторами может быть перенесен и на другие типы фотонных схем, что расширяет возможности создания гибких систем обработки сигналов для автономного вождения и квантовых технологий. Подробности работы опубликованы в журнале Advanced Science в первоисточнике исследования.

Ответы на популярные вопросы

Это готовое устройство или теория?

На текущий момент это теоретическая модель и результаты компьютерного моделирования. Физический чип еще не создан.

Зачем нужно замедлять свет в чипе?

Для синхронизации данных. Чтобы два световых сигнала пришли в одну точку одновременно, один из них нужно притормозить или задержать в буфере.

Что дает "программируемость"?

Возможность менять задержку и частоту сигнала прямо во время работы системы, не переделывая структуру самого чипа.

Работа вводит новый принцип проектирования фотонных схем, который потенциально делает их гибкими. Однако главным ограничением остается отсутствие экспериментальной валидации: до подтверждения результатов на реальном кремниевом кристалле нельзя утверждать, что расчетная точность и стабильность сохранятся в железе.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Последние материалы
Кошки-мышки и пряничные станции в глубинке: чем интерактивные музеи России привлекают туристов
Фарш без мякиша удивил всех: неожиданный ингредиент придал котлетам невероятную мягкость
В Китае нашли окаменелость существа возрастом 518 млн лет с прообразами клыков пауков
Исследование BMC Pediatrics выявило связь грудного молока с риском астмы и дерматитов
В Московском районе Минска планируют трудоустроить свыше 6700 человек в студотряды
Римские военные лагеря II века найдены в приграничной зоне Иордании и Саудовской Аравии
Вам неправильно посчитали стаж: новая ловушка оставляет пенсионеров без накоплений
Второй сбор до холодов: лучшие преемники чеснока для защиты и восстановления почвы
В жару все делают одну и ту же ошибку: как кондиционеры превращаются в источник болезни
Физики определили механизм вращения распылителя при засасывании воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.