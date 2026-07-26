Физики определили механизм вращения распылителя при засасывании воды

Исследователи из Нью-Йоркского университета и Колорадской горной школы решили многолетнюю физическую загадку, известную как "проблема распылителя Фейнмана". С помощью экспериментов с разбрызгивателями различных форм авторы определили механизм вращения устройства при засасывании воды вместо её выброса. Результаты подтверждают теорию потока импульса (momentum flux), но подчеркивают, что скорость и направление вращения напрямую зависят от геометрии трубок.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ученый изучает стеклянную призму с радужным спектром в лаборатории

Механика вращения в обратном режиме

Суть проблемы Фейнмана заключается в вопросе: что произойдет с распылителем, если пустить воду в обратном направлении? В обычном режиме устройство работает как ракета: струи воды вылетают наружу, толкая корпус в противоположную сторону. В обратном же режиме вода засасывается внутрь, и физика процесса меняется.

Анализ показал, что обратный распылитель вращается примерно в 50 раз медленнее стандартного. Причина в том, что вода, попадая в центральную камеру через плечи устройства, формирует внутренние струи. Эти потоки сталкиваются не строго лоб в лоб, а с небольшим смещением. Возникающий дисбаланс сил создает крутящий момент, который заставляет устройство вращаться в обратную сторону.

"Работа дает экспериментальный ответ на проблему Фейнмана, демонстрируя на разных типах распылителей, как угловой момент водных потоков управляет вращением", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как проверяли разные формы устройств

Ранее исследователи тестировали только стандартные S-образные трубки. Чтобы исключить влияние формы на результат, в новом эксперименте создали серию устройств с разными контурами: петлями, изгибами и сложными завитками. Каждый прототип проверяли в двух режимах — прямого выброса и обратного всасывания воды.

Для получения данных ученые использовали визуализацию потоков с помощью красителей и частиц (ложные цвета на снимках помогают отследить движение жидкости). Это позволило зафиксировать не только направление вращения, но и измерить крутящий момент — силу скручивания, которая возникает даже тогда, когда устройство заблокировано и не может повернуться.

Параметр Результат эксперимента Скорость вращения В обратном режиме значительно ниже, чем в прямом Источник силы Столкновение струй в центральной камере (поток импульса) Влияние формы Геометрия плеч меняет характеристики струй и момент вращения

Таблица показывает, что ключевым фактором является не сам факт движения воды, а то, как именно геометрия устройства направляет потоки в центре.

Проверка альтернативных теорий

В ходе работы авторы сравнили свои выводы с двумя старыми гипотезами. Первая, предложенная Эрнстом Махом в 1880-х годах, предполагала, что жидкость закручивается в одну сторону, а распылитель вращается в другую. Однако данные по крутящему моменту и направлению движения в новых тестах опровергли эту идею.

Вторая теория фокусировалась на движении воды вокруг внешних концов плеч распылителя. Эксперименты показали, что потоки в этой области не оказывают значимого влияния на движение корпуса или силу скручивания. Таким образом, теория потока импульса оказалась единственной, которая точно описывает поведение всех протестированных моделей.

Где это применимо

Исследование выходит за рамки решения академического спора. Понимание того, как форма компонентов влияет на реакцию системы на поток жидкости, важно для инженерии. В частности, эти данные могут помочь в оптимизации турбин и других устройств, которые преобразуют энергию текучих сред в механическую работу.

Работа добавляет в физику жидкостей подтвержденную модель взаимодействия импульса потока с геометрией устройства. Главным ограничением остается то, что тесты проводились на малых моделях; для полноценного внедрения в промышленность потребуется проверка на масштабируемых системах с учетом вязкости различных жидкостей. Подробности опубликованы в первоисточнике исследования.