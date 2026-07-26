Рептилия Silescelida acristata: в Бразилии нашли предка динозавров

Палеонтологи обнаружили в Бразилии останки ранее неизвестного вида рептилий среднего триаса Silescelida acristata. Находка позволяет уточнить эволюционный путь архозауриформ — группы животных, от которой позже произошли крокодилы и динозавры.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Глаз крокодила

Останки были найдены в штате Риу-Гранди-ду-Сул на территории геопарка Quarta Colônia. Исследование провели специалисты Федерального университета Санта-Марии (CAPPA/UFSM) совместно с коллегами из UFRGS и PUCRS. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Особенности строения и образ жизни

Silescelida acristata жила около 240 миллионов лет назад, в период восстановления экосистем после крупнейшего массового вымирания в истории Земли. Животное было относительно небольшим, по размеру сопоставимым с маленьким аллигатором. Это был четвероногий хищник с тонким телом, который охотился на мелких животных.

Основным источником данных стали фрагменты конечностей. Анализ бедренной кости показал, что ноги рептилии располагались в полувыпрямленном положении — не строго по бокам тела, а ближе к центру. Такая анатомия обеспечивала более эффективное передвижение и снижала сопротивление при ходьбе. Подобные изменения в строении скелета позже стали фундаментом для успеха всей группы архозавров.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что переход от разведенных в стороны конечностей к более вертикальной постановке ног является критическим этапом эволюции наземных позвоночных, так как это напрямую влияет на скорость и выносливость животного.

Географическое расширение ареала

Филогенетический анализ указывает на родство нового вида с семейством эупаркерийд (Euparkeriidae). Ранее представители этой редкой группы встречались преимущественно в Африке, Азии и Европе. Обнаружение родственника эупаркерийд в Южной Америке значительно расширяет известные границы их распространения в триасовом периоде.

Название вида отражает историю находки: Silescelida переводится как "молчаливая нога". Часть ископаемых была случайно утеряна более чем на два десятилетия, и только в 2022 году фрагменты нашли в коллекции Университета Риу-Гранди-ду-Сул (PUCRS), что позволило подтвердить происхождение образца. Эпитет acristata ("без гребня") указывает на отсутствие костного выступа (трохантера) на бедре, который есть у большинства близких родственников этого вида.

Работа доказывает присутствие редкой линии архозауриформ в Южной Америке и уточняет механизмы их локомоции. Однако из-за фрагментарности находок (сохранились преимущественно кости конечностей) полное представление о внешнем виде и физиологии животного остается гипотетическим, что потребует поиска более полных скелетов.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов