Домашние гекконы с редкой вариацией стали моделью для изучения метастазирования рака

Исследователи из Университета Ноттингема обнаружили, что определенный вид домашних гекконов может стать новой моделью для изучения развития и метастазирования опухолей. Работа, опубликованная в журнале BMC Biology, выявила генетические механизмы возникновения рака у рептилий, которые схожи с человеческими, но пока не позволяют создать конкретные методы лечения.

Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Геккон эублефар

Объектом исследования стал пятнистый геккон цветовой вариации "lemon frost" (лимонный иней). В отличие от многих других рептилий, у которых рак встречается редко, около 80% особей этого морфа страдают от агрессивных опухолей. Болезнь развивается естественным путем в молодом возрасте и часто приводит к метастазированию — распространению раковых клеток в другие части тела.

Для анализа ученые использовали полногеномное секвенирование, сравнивая ткани здоровых участков и новообразований у одних и тех же животных. Метод позволил зафиксировать повторяющиеся геномные изменения в опухолях. Выяснилось, что затронутые гены и биологические пути совпадают с теми, которые вызывают рак у людей и других организмов.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что использование разных видов животных в качестве моделей позволяет увидеть механизмы болезни, которые могут быть скрыты при изучении только одного вида. Это особенно важно, так как в традиционных моделях на мышах опухоли чаще всего вызывают искусственно, тогда как гекконы "lemon frost" демонстрируют естественное развитие болезни.

Авторы работы отмечают, что изучение животных с полярными характеристиками — крайне уязвимых к раку и, напротив, устойчивых к нему — поможет понять, какие эволюционные стратегии позволяют организмам контролировать рост опухолей.

Результаты исследования подтверждают общность некоторых биологических путей развития рака у разных классов животных. Однако работа носит фундаментальный характер: она доказывает применимость гекконов как модели, но не предлагает новых лекарств или способов диагностики для людей. Следующим шагом должно стать более детальное изучение механизмов резистентности к опухолям у видов-антиподов.