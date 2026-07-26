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В Китае нашли окаменелость существа возрастом 518 млн лет с прообразами клыков пауков

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Исследователи обнаружили в Китае окаменелость морского существа Urokodia, которое жило более 518 миллионов лет назад. Анализ его строения позволил найти древнейшие прообразы органов, которые позже превратились в клыки пауков и клешни скорпионов.

Древняя пещера
Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древняя пещера

Urokodia относится к группе хелицерат — беспозвоночных с экзоскелетом и суставчатыми конечностями. Главная особенность этой группы заключается в наличии специализированных передних придатков — хелицер, которые разные виды используют как щипцы или жала для захвата добычи.

Скрытая анатомия

Внешне Urokodia мало напоминает современных паукообразных. Тело существа длиной всего 2-3 сантиметра было узким и сегментированным, а глаза располагались на стеблях. Из-за этого определить место животного в эволюционном древе только по поверхности камня было невозможно.

Чтобы заглянуть внутрь окаменелости, ученые из Университета Лестера и Юньнаньского университета применили рентгеновскую томографию. Этот метод позволил создать трехмерную реконструкцию внутренних структур без разрушения образца. Сканирование показало, что мягкие ткани организма сохранились в мумифицированном состоянии.

Самым важным открытием стали две конечности, похожие на клешни, расположенные сразу за глазами. Именно они оказались ранними хелицерами. Также томография выявила структуры на ногах, напоминающие книжные жабры — многослойные органы дыхания, которые до сих пор встречаются у мечехвостов.

Зоолог Дмитрий Мельников отмечает, что подобные находки позволяют проследить трансформацию органов: то, что начиналось как простые захватывающие придатками в океане, в течение миллионов лет модифицировалось в сложные инструменты охоты, включая ядовитые клыки.

Путь к эффективному хищнику

Появление таких специализированных конечностей стало важным этапом в эволюции. Способность пронзать и надежно удерживать пищу позволила хелицератам стать одними из самых успешных хищников как в водной, так и в наземной среде.

Результаты работы, опубликованные в журнале Nature, подтверждают, что базовый механизм действия клыков сформировался еще в кембрийском периоде. Однако Urokodia была лишь частью огромной экосистемы из более чем 200 видов животных того времени.

Находка уточняет понимание того, как развивались органы чувств и дыхания ранних членистоногих, но точный механизм перехода от примитивных клешней к специализированным ядовитым аппарату современных пауков всё ещё требует дополнительных данных.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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