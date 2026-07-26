Римские военные лагеря II века найдены в приграничной зоне Иордании и Саудовской Аравии

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили три римских военных лагеря в приграничной зоне современных Саудовской Аравии и Иордании. Находка ставит под сомнение версию о мирном присоединении Римом Набатейского царства во II веке нашей эры.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Иордания

Объекты были найдены с помощью анализа спутниковых снимков Google Earth. Характерная архитектура — прямоугольная форма укреплений и расположение ворот на противоположных сторонах — указывает на принадлежность построек именно к римской армии. Результаты работы опубликованы в журнале Antiquity.

Расположение лагерей свидетельствует о том, что они служили опорными пунктами при продвижении войск вглубь Аравийского полуострова к столице Набатейского царства — городу Петра. Вероятнее всего, эти сооружения относятся к 106 году нашей эры. До этого считалось, что Рим ограничивался торговлей с арабскими государствами и не предпринимал попыток силового захвата внутренних районов региона.

Археолог Павел Синицын поясняет, что обнаружение военных объектов на пути к столице противника противоречит официальным источникам того времени, которые описывают аннексию как почти мирный процесс. Это указывает на то, что операция сопровождалась полноценным военным развертыванием.

На данный момент выводы основаны на дистанционном зондировании земли, что не позволяет детально изучить внутреннее устройство лагерей и найти материальные свидетельства боев. Для окончательного подтверждения военного характера экспансии потребуются полноценные археологические раскопки на местах обнаружения объектов.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын