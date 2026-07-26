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В Великом Новгороде нашли редкие письма и подвеску от рясны XII века

Эврика » Открытия

Археологи обнаружили девять берестяных грамот в ходе полевого сезона 2026 года в Великом Новгороде. Находки пополнили общую коллекцию города до 1246 документов и позволили зафиксировать частную переписку и деловые обязательства жителей древнерусского поселения.

Берестяная грамота
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Берестяная грамота

Раскопки проводили специалисты Новгородской археологической экспедиции МГУ совместно с сотрудниками Новгородского музея-заповедника. Работа велась на Троицком раскопе в районе Людиного конца. Исследователи изучали остатки жилых срубов, хозяйственных построек и производственных сооружений.

Большинство найденных грамот (под номерами 1238-1246) представляют собой фрагменты текстов о налогах, долгах, семейных вопросах и сделках по покупке сел. Две из девяти находок сохранились полностью. В первой из них автор по имени Немир требует от Павла отправить судебного исполнителя (ябедника) к человеку по имени Гоза. Во втором письме жена Лобка просит Перенега отдать печь ее брату и приглашает адресата в гости, упоминая сумму в пять гривен.

Павел Синицын обращает внимание, что интерпретация подобных текстов часто осложняется отсутствием контекста или спецификой бытового языка того времени, поэтому расшифровка сложных писем требует участия профильных лингвистов и палеографов.

Помимо грамот, в текущем сезоне нашли более 2500 артефактов: три княжеские печати, около 300 свинцовых пломб для скрепления пушнины, элементы конского снаряжения (стремена, шпоры), фрагменты кольчуги и боевой топор. Также обнаружены бронзовые украшения XII века, включая редкую подвеску от рясны.

Высокая сохранность органики в Новгороде обусловлена влажностью культурных слоев. Текущие находки уточняют детали социального взаимодействия и быта средневекового города, однако окончательная расшифровка части новых текстов еще продолжается.

Экспертная проверка:
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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