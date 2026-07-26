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Кайнозой: как планета восстанавливалась после вымирания динозавров

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Земля сейчас находится в геологической эре кайнозоя. Она началась 66 миллионов лет назад после массового вымирания, вызванного падением крупного астероида, который уничтожил нептичьих динозавров.

Динозавр
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Динозавр

Этот период характеризуется сменой доминирующих форм жизни и масштабными изменениями рельефа. Именно в кайнозое сформировались Гималаи и возникла большая часть Гранд-Каньона. С точки зрения биологии эра ознаменовалась появлением первых кактусов, китов и стремительным разнообразием птиц.

Кайнозой традиционно называют "веком млекопитающих", так как именно эта группа животных заняла основные экологические ниши после исчезновения динозавров. Однако это определение несколько односторонне: параллельно с млекопитающими в этот период происходила масштабная диверсификация костистых рыб (телеостей).

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что акцент на млекопитающих в названии эры обусловлен их успехом на суше, но с точки зрения общего биоразнообразия изменения в океанах были не менее значимыми.

Текущий этап развития планеты позволяет проследить путь от восстановления экосистем после катастрофы до формирования современного облика континентов. Тем не менее многие детали того, как именно происходила адаптация различных видов в первые миллионы лет кайнозоя, всё еще остаются предметом исследований.

Экспертная проверка:
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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