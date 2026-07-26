Генетики опровергли теорию о полном исчезновении рыжих волос из популяции

Рыжие волосы не могут исчезнуть из человеческой популяции в ближайшем будущем, несмотря на их редкость и рецессивный характер наследования. Генетики утверждают, что нет никаких оснований полагать, будто этот признак находится на грани вымирания.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рыжеволосая женщина с вьющимися волосами

В основе рыжего цвета волос лежит работа гена MC1R, отвечающего за выработку пигмента. Чтобы ребенок родился рыжим, он должен унаследовать рецессивную версию этого гена от обоих родителей. Однако люди с одним таким геном остаются здоровыми носителями: они сами могут иметь любой цвет волос, но способны передать вариант MC1R своим потомкам.

Этот механизм "скрытого ношения" позволяет признаку сохраняться в популяции даже тогда, когда он редко проявляется внешне. По словам профессора генетики Яна Джексона, для полного исчезновения рыжего цвета потребовалось бы систематическое удаление вариантов MC1R из общего генофонда.

С точки зрения эволюции это возможно только в одном случае: если носители данного гена или люди с рыжими волосами стали бы иметь значительно меньше детей, чем остальные. На текущий момент никаких данных о таком репродуктивном спаде нет.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что рецессивные признаки часто остаются в популяции на протяжении тысяч лет именно благодаря носителям, которые не проявляют признак фенотипически, но поддерживают его генетический резерв.

Отдельный аргумент сторонников теории вымирания — высокая чувствительность рыжеволосых к ультрафиолету и повышенный риск развития меланомы. Это связано с особенностями пигмента феомеланина и сниженной способностью ДНК к восстановлению при повреждениях.

Тем не менее, этот фактор не влияет на эволюционную выживаемость вида. Большинство случаев рака кожи диагностируются в возрасте, когда люди уже успели передать свои гены следующему поколению. Кроме того, некоторые данные указывают на возможные преимущества: например, феомеланин может помогать регулировать уровень клеточного цистеина, избыток которого вреден для организма.

Частота появления рыжих людей может меняться из-за глобальной миграции и смешивания популяций с разными генетическими профилями. Однако это приведет лишь к изменению пропорций, но не к полному исчезновению признака. Таким образом, пока варианты гена MC1R присутствуют у носителей и не влияют на рождаемость, рыжие волосы останутся частью человеческого разнообразия.