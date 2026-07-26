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Портреты Боттичелли помогли раскрыть тайну смерти его музы Симонетты Веспуччи в 1476 году

Эврика » Гипотезы

Анализ портретов эпохи Возрождения и исторических хроник позволил предположить, что причиной смерти Симонетты Веспуччи в 1476 году стала апоплексия гипофиза — острое кровоизлияние в опухоль головного мозга. Эта гипотеза предлагает альтернативу традиционной версии о туберкулезе, объясняя внезапный характер смерти молодой женщины, однако исследование основывается на ретроспективном анализе визуальных и текстовых данных и не может считаться окончательным доказательством.

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Фото: Пресс-служба театра Модерн is licensed under Public domain
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Метод анализа визуальных данных

Исследователи применили междисциплинарный подход, объединив искусствоведение с клинической эндокринологией. В основу работы легло сравнение серии портретов Симонетты Веспуччи, приписываемых Сандро Боттичелли, и описаний её внешности в документах того времени. Авторы искали закономерности в изменении черт лица, которые могли бы указывать на системное заболевание.

Анализ показал постепенную трансформацию facial-контуров: изменились пропорции челюсти, форма надбровных дуг и структура мягких тканей лица. Такие изменения характерны для пациентов с аденомой гипофиза — доброкачественной опухолью железы в основании мозга, которая регулирует выработку гормонов.

"Постепенное изменение черт лица на портретах, созданных в разное время, может служить косвенным признаком роста опухоли гипофиза. Это приводит к гиперсекреции гормонов, что физически меняет структуру костей и мягких тканей", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

Связь внешности и гормонального сбоя

Авторы предполагают, что опухоль секретировала избыток гормона роста (соматотропина) и пролактина. Повышение уровня этих веществ приводит к изменению облика человека в течение нескольких лет. Дополнительным аргументом исследователи называют одну из аллегорических фигур в работах Боттичелли, где зафиксирован симптом непроизвольной лактации, что часто сопровождает гиперпролактинемию.

Симптом на портретах/в текстах Возможная медицинская причина
Изменение челюсти и бровей Избыток гормона роста (акромегалия)
Признаки лактации Повышенный уровень пролактина
Внезапный коллапс и смерть Апоплексия гипофиза (разрыв опухоли)

Эта таблица демонстрирует, как визуальные признаки соотносятся с эндокринными нарушениями в рамках выдвинутой гипотезы.

Апоплексия и внезапная смерть

В новой публикации в журнале Endocrinology, Diabetes and Metabolism команда развила идею 2019 года. Исследователи утверждают, что характер смерти Веспуччи — стремительный и драматичный — нетипичен для туберкулеза, который обычно вызывает медленное угасание. Описанные в переписке Пьеро Веспуччи и Лоренцо Медичи симптомы (сильные головные боли, галлюцинации, рвота и лихорадка после обморока на балу) совпадают с клинической картиной апоплексии гипофиза.

Апоплексия происходит при кровоизлиянии в опухоль или её резком отеке. Это вызывает критический сбой гормональной регуляции и неврологические нарушения. Авторы выделяют два возможных триггера разрыва сосудов в опухоли: физическое перенапряжение во время активного танца на балу или сильный стресс, вызванный предполагаемым конфликтом с Альфонсо II Арагонским.

Границы выводов и ограничения

Работа носит характер медицинского рассуждения. Основным ограничением является отсутствие биологического материала: спустя пять веков невозможно провести гистологический анализ тканей или МРТ мозга Симонетты Веспуччи. Вывод строится на сопоставлении косвенных улик — живописи и писем.

Таким образом, исследование не доказывает диагноз, а предлагает более вероятную модель течения болезни. Оно показывает, что патология, способная медленно менять облик человека, может привести к мгновенному летальному исходу при разрыве сосудов.

Работа добавляет в историю искусства новый инструмент анализа через призму медицины, но требует осторожности в трактовках. Для подтверждения подобных гипотез в других исторических случаях необходим системный анализ всех доступных визуальных и текстовых источников первоисточник исследования.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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