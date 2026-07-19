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Археологи обнаружили в Великом Новгороде редкий дорогой амулет из клыка кабана XII–XIII веков

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Археологи обнаружили в Великом Новгороде редкий амулет в виде клыка дикого кабана с металлическим навершием. Находка, датируемая серединой XII — началом XIII века, вероятно, принадлежала представителю знати или профессиональному воину и служила оберегом. Результаты исследования опубликованы в журнале The Volga River Region Archaeology.

Великий Новгород. Кремль. Фёдоровская башня
Фото: commons.wikimedia.org by Тулип, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Великий Новгород. Кремль. Фёдоровская башня

Артефакт был найден на раскопках в районе Троитский XVI, где исторически проживали состоятельные горожане. Сохранившийся фрагмент клыка имеет длину 10 см и ширину в самом широком месте 2,8 см. Анализ показал, что животное было возрастом не менее восьми лет и весило более 100 кг. Исследователи отмечают, что такого крупного зверя вряд ли охотили ради мяса, так как основным источником пищи в то время были домашние свиньи.

Материалы и исполнение

Особое внимание ученых привлекло металлическое навершие. Несмотря на внешний вид серебра, химический анализ выявил, что объект почти полностью состоит из олова — оловянно-свинцового сплава, имитирующего драгоценный металл. В средневековой Европе олово было редким материалом из-за ограниченного числа источников сырья.

Специалисты подчеркивают сложность исполнения: на мягком металле выгравирован детальный и качественный орнамент, что требовало высокого мастерства мастера. Археологи полагают, что клык использовался как охотничий или военный талисман, который должен был передать владельцу физическую силу зверя и принести удачу.

Археолог Павел Синицын поясняет, что подобные предметы часто носили на шее в виде ожерелий. Хотя верхняя часть находки утрачена, вероятно, там имелось отверстие для шнурка. Это согласуется с традициями Великого Новгорода того периода, где животные амулеты были распространены, хотя клыки кабана в XII-XIII веках встречались значительно реже, чем в более ранние эпохи.

Исторический контекст

Согласно историческим источникам, охота на дикого кабана в средневековой Руси была привилегией знати и княжеской дружины. Это подтверждает версию о том, что трофей принадлежал аристократу или высокопоставленному военному в период, когда Новгород был крупнейшим торговым узлом Киевской Руси.

Исследователи допускают возможную связь предмета со скандинавской мифологией, учитывая происхождение первых поселенцев города. Однако эта версия остается гипотетической, так как амулет был создан спустя 150 лет после основного периода скандинавского влияния в регионе.

Находка уточняет представления о мифологических верованиях и статусном потреблении элиты Древней Руси. Главным ограничением работы остается невозможность точно определить, была ли связь со скандинавскими традициями прямой или косвенной. Для окончательного вывода потребуются дополнительные параллели с аналогичными находками в регионе.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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