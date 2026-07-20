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Карельская верфь «Варяг» передала МГУ модернизированное судно после успешных испытаний

Эврика » Гипотезы

Научно-исследовательское судно "Профессор Зенкевич" возвращено в эксплуатацию после планового ремонта и модернизации на карельской верфи "Варяг". Судно уже перешло в акваторию Белого моря и приступило к работе в составе флотилии Беломорской биостанции МГУ имени М. В. Ломоносова.

Рабочие варят балку на верфи у корабля
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Рабочие варят балку на верфи у корабля

Проект судна, построенного на этой же верфи в 2015 году, адаптирован под специфику исследований Беломорской биостанции. В ходе текущего цикла работ, начавшегося осенью 2024 года, специалисты завода провели обновление бортового оборудования и плановое техническое обслуживание систем.

Технический статус объекта подтвержден результатами ходовых испытаний, которые прошли после спуска судна на воду. Проверка подтвердила работоспособность систем после модернизации, что позволило передать судно заказчику без замечаний.

Для Беломорской биостанции МГУ возвращение судна означает восстановление полной мощности исследовательского флота в регионе. Поскольку судно спроектировано и обслуживается на одной площадке, верфь "Варяг" обеспечивает полный цикл технического сопровождения проекта, что сокращает сроки согласования технических изменений при модернизации.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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