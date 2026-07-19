Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Такого не видели за весь век: аномальный потоп в Перми заставил тысячи людей срочно покинуть дом
Тишина в салоне и ярость на трассе: новый Range Rover Sport изменил подход к динамике
Эта баклажанная икра получится идеальной: ваша семья устанет намазывать её на хлеб
Ошибка в августе будет стоить всего: неправильный выбор места лишит участок цветения
Череповец: в городе открыли памятник Иосифу Сталину и академику Ивану Бардину
Санузел выглядит безнадежно? Всего три детали вернут ему свежесть без дорого ремонта
Перемены в Брянской области: масштабные планы властей изменят облик знаковых туристических локаций
Поездка в Печору обернулась правдой: определились сроки сдачи ключевых объектов района

Миф о пользе солнца для длины волос: реальные цифры изменили представление о лете

Эврика » Гипотезы

Анализ существующих дерматологических исследований показывает, что летний период не ускоряет рост волос, а в ряде случаев напротив ассоциирован с переходом фолликулов в фазу покоя. Хотя воздействие солнечного света и температуры теоретически может влиять на физиологические процессы, имеющиеся данные не подтверждают гипотезу о "летнем ускорении" роста волос.

Волосы цвета розовое личи
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы цвета розовое личи

Циклы роста волос

Волосы на голове растут неравномерно. В среднем за год кожа головы добавляет около 12,7 сантиметров волос. Процесс регулируется четырьмя фазами: анагеном (активный рост), катагеном (переход), телогеном (покой) и экзогеном (выпадение). Продолжительность фазы роста индивидуальна и составляет от двух до восьми лет, сокращаясь с возрастом, что приводит к истончению волос.

На этот цикл влияют внутренние и внешние факторы: генетика, питание, прием медикаций, стресс и воспалительные процессы. Например, заболевания щитовидной железы, дефицит железа, резкая потеря веса или послеродовые гормональные сдвиги могут преждевременно перевести большее количество волос в фазу выпадения.

Анализ сезонности и влияние солнца

Существует мнение, что солнечный свет и повышение температуры стимулируют рост волос. Основным аргументом здесь выступает синтез витамина D под воздействием ультрафиолета. Однако дерматологи отмечают, что этот эффект работает только при наличии выраженного дефицита витамина в организме. Для людей с нормальным уровнем витамина D дополнительные порции солнечного света не дают ощутимого ускорения роста.

С точки зрения дерматологии, рост волос определяется преимущественно внутренними биологическими механизмами фолликула и сигнальными путями организма, а не внешними сезонными колебаниями.

"Рост волос управляется внутренней биологией фолликула и общим состоянием здоровья. Внешние факторы, такие как солнце, могут оказывать влияние, но они вторичны по отношению к генетическим и гормональным механизмам", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Данные исследований

Научная база, проверяющая влияние лета на волосы, ограничена. Анализ нескольких работ показывает результаты, противоречащие популярному мифу:

  • Исследование 1991 года (British Journal of Dermatology) выявило, что пик фазы роста (анагена) на голове приходится на март, а к сентябрю количество активных фолликулов снижается. При этом рост волос на бороде в июле был на 60% выше зимних показателей, но в абсолютных цифрах это дает прибавку всего около 0,76 см в месяц.
  • Работа 1996 года подтвердила, что конец лета характеризуется наибольшим количеством волос в фазе покоя.
  • Масштабное исследование 2009 года с участием 823 женщин (включая пациенток с алопецией) показало, что именно летом фиксируется максимальное число фолликулов в фазе телогена (покоя).
Объект / Период Результат исследования
Волосы на голове (лето) Увеличение доли волос в фазе покоя (телоген)
Волосы на бороде (лето) Ускорение роста, но визуально незаметное
Витамин D (солнце) Помогает только при клиническом дефиците

Данные таблицы демонстрируют, что сезонный фактор либо не влияет на рост волос головы, либо способствует их переходу в состояние покоя.

Граница вывода

Работа позволяет утверждать, что нет научно обоснованных причин ожидать ускорения роста волос при переезде в более солнечный климат. Более того, данные свидетельствуют о возможном замедлении этого процесса летом.

Однако стоит учитывать ограничения имеющихся данных: ранние исследования 90-х годов проводились на очень малых выборках (10-14 человек), что не позволяет переносить их результаты на все население. Более современное исследование на 823 женщинах дает более надежную картину, но оно фокусируется на фазе покоя, а не на скорости линейного роста.

В итоге можно сделать вывод, что солнце полезно для общего здоровья и выработки серотонина, но не является средством борьбы с облысением или инструментом для быстрого наращивания длины волос.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Московская область
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Садоводство, цветоводство
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Еда и рецепты
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Последние материалы
Поездка в Печору обернулась правдой: определились сроки сдачи ключевых объектов района
Жизнь в Горловке изменится: новая площадка определила стандарт ухода за ранеными и тяжелобольными
Легкий дискомфорт оказался смертельной ловушкой: онкомаркеры, которые не замечают вовремя
Рынок Азии содрогнулся: китайская экспансия лишила Таиланд многолетнего лидерства в экспорте
Костомукша бьет рекорды по доходам: промышленный обвал в Карелии привел к странным итогам
Разрыв оказался минимальным: итоги в Малайзии подтвердили готовность белорусских баскетболистов
Схема подкормки и формирования куста огурца для борьбы с пустоцветом
Космос подбросил сенсацию: далёкий мир одним измерением превратился в новую надежду человечества
Планам на отдых пришел конец: атмосферный фронт над Белоруссией принесет крайне опасные явления
Музыкальный Витебск в экстазе: финал Славянского базара предопределил судьбы новых звезд эстрады
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.