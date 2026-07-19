Миф о пользе солнца для длины волос: реальные цифры изменили представление о лете

Анализ существующих дерматологических исследований показывает, что летний период не ускоряет рост волос, а в ряде случаев напротив ассоциирован с переходом фолликулов в фазу покоя. Хотя воздействие солнечного света и температуры теоретически может влиять на физиологические процессы, имеющиеся данные не подтверждают гипотезу о "летнем ускорении" роста волос.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волосы цвета розовое личи

Циклы роста волос

Волосы на голове растут неравномерно. В среднем за год кожа головы добавляет около 12,7 сантиметров волос. Процесс регулируется четырьмя фазами: анагеном (активный рост), катагеном (переход), телогеном (покой) и экзогеном (выпадение). Продолжительность фазы роста индивидуальна и составляет от двух до восьми лет, сокращаясь с возрастом, что приводит к истончению волос.

На этот цикл влияют внутренние и внешние факторы: генетика, питание, прием медикаций, стресс и воспалительные процессы. Например, заболевания щитовидной железы, дефицит железа, резкая потеря веса или послеродовые гормональные сдвиги могут преждевременно перевести большее количество волос в фазу выпадения.

Анализ сезонности и влияние солнца

Существует мнение, что солнечный свет и повышение температуры стимулируют рост волос. Основным аргументом здесь выступает синтез витамина D под воздействием ультрафиолета. Однако дерматологи отмечают, что этот эффект работает только при наличии выраженного дефицита витамина в организме. Для людей с нормальным уровнем витамина D дополнительные порции солнечного света не дают ощутимого ускорения роста.

С точки зрения дерматологии, рост волос определяется преимущественно внутренними биологическими механизмами фолликула и сигнальными путями организма, а не внешними сезонными колебаниями.

"Рост волос управляется внутренней биологией фолликула и общим состоянием здоровья. Внешние факторы, такие как солнце, могут оказывать влияние, но они вторичны по отношению к генетическим и гормональным механизмам", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Данные исследований

Научная база, проверяющая влияние лета на волосы, ограничена. Анализ нескольких работ показывает результаты, противоречащие популярному мифу:

Исследование 1991 года (British Journal of Dermatology) выявило, что пик фазы роста (анагена) на голове приходится на март, а к сентябрю количество активных фолликулов снижается. При этом рост волос на бороде в июле был на 60% выше зимних показателей, но в абсолютных цифрах это дает прибавку всего около 0,76 см в месяц.

Работа 1996 года подтвердила, что конец лета характеризуется наибольшим количеством волос в фазе покоя.

Масштабное исследование 2009 года с участием 823 женщин (включая пациенток с алопецией) показало, что именно летом фиксируется максимальное число фолликулов в фазе телогена (покоя).

Объект / Период Результат исследования Волосы на голове (лето) Увеличение доли волос в фазе покоя (телоген) Волосы на бороде (лето) Ускорение роста, но визуально незаметное Витамин D (солнце) Помогает только при клиническом дефиците

Данные таблицы демонстрируют, что сезонный фактор либо не влияет на рост волос головы, либо способствует их переходу в состояние покоя.

Граница вывода

Работа позволяет утверждать, что нет научно обоснованных причин ожидать ускорения роста волос при переезде в более солнечный климат. Более того, данные свидетельствуют о возможном замедлении этого процесса летом.

Однако стоит учитывать ограничения имеющихся данных: ранние исследования 90-х годов проводились на очень малых выборках (10-14 человек), что не позволяет переносить их результаты на все население. Более современное исследование на 823 женщинах дает более надежную картину, но оно фокусируется на фазе покоя, а не на скорости линейного роста.

В итоге можно сделать вывод, что солнце полезно для общего здоровья и выработки серотонина, но не является средством борьбы с облысением или инструментом для быстрого наращивания длины волос.