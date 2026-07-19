Миф о пользе солнца для длины волос: реальные цифры изменили представление о лете

Анализ существующих дерматологических исследований показывает, что летний период не ускоряет рост волос, а в ряде случаев напротив ассоциирован с переходом фолликулов в фазу покоя. Хотя воздействие солнечного света и температуры теоретически может влиять на физиологические процессы, имеющиеся данные не подтверждают гипотезу о "летнем ускорении" роста волос.
Волосы на голове растут неравномерно. В среднем за год кожа головы добавляет около 12,7 сантиметров волос. Процесс регулируется четырьмя фазами: анагеном (активный рост), катагеном (переход), телогеном (покой) и экзогеном (выпадение). Продолжительность фазы роста индивидуальна и составляет от двух до восьми лет, сокращаясь с возрастом, что приводит к истончению волос.
На этот цикл влияют внутренние и внешние факторы: генетика, питание, прием медикаций, стресс и воспалительные процессы. Например, заболевания щитовидной железы, дефицит железа, резкая потеря веса или послеродовые гормональные сдвиги могут преждевременно перевести большее количество волос в фазу выпадения.
Существует мнение, что солнечный свет и повышение температуры стимулируют рост волос. Основным аргументом здесь выступает синтез витамина D под воздействием ультрафиолета. Однако дерматологи отмечают, что этот эффект работает только при наличии выраженного дефицита витамина в организме. Для людей с нормальным уровнем витамина D дополнительные порции солнечного света не дают ощутимого ускорения роста.
С точки зрения дерматологии, рост волос определяется преимущественно внутренними биологическими механизмами фолликула и сигнальными путями организма, а не внешними сезонными колебаниями.
"Рост волос управляется внутренней биологией фолликула и общим состоянием здоровья. Внешние факторы, такие как солнце, могут оказывать влияние, но они вторичны по отношению к генетическим и гормональным механизмам", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.
Научная база, проверяющая влияние лета на волосы, ограничена. Анализ нескольких работ показывает результаты, противоречащие популярному мифу:
|Объект / Период
|Результат исследования
|Волосы на голове (лето)
|Увеличение доли волос в фазе покоя (телоген)
|Волосы на бороде (лето)
|Ускорение роста, но визуально незаметное
|Витамин D (солнце)
|Помогает только при клиническом дефиците
Данные таблицы демонстрируют, что сезонный фактор либо не влияет на рост волос головы, либо способствует их переходу в состояние покоя.
Работа позволяет утверждать, что нет научно обоснованных причин ожидать ускорения роста волос при переезде в более солнечный климат. Более того, данные свидетельствуют о возможном замедлении этого процесса летом.
Однако стоит учитывать ограничения имеющихся данных: ранние исследования 90-х годов проводились на очень малых выборках (10-14 человек), что не позволяет переносить их результаты на все население. Более современное исследование на 823 женщинах дает более надежную картину, но оно фокусируется на фазе покоя, а не на скорости линейного роста.
В итоге можно сделать вывод, что солнце полезно для общего здоровья и выработки серотонина, но не является средством борьбы с облысением или инструментом для быстрого наращивания длины волос.
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