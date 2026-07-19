Печень буквально гниет изнутри: новый трипептид остановил разрушение тканей в ходе тестов

Исследователи из Michigan Medicine обнаружили, что экспериментальный препарат DT-109 способен купировать развитие тяжелой формы жировой болезни печени в моделях на животных. Работа описывает механизм воздействия трипептида на кишечный барьер, что позволило снизить воспаление в печени. Результаты показывают потенциал метода для лечения стеатогепатита, связанного с метаболической дисфункцией (MASH), однако эффективность препарата на людях еще не проверена.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Забота о печени

Механизм действия DT-109

В основе работы лежит изучение оси "кишечник-печень". Авторы установили, что развитие MASH ускоряется при избыточном росте бактерии Clostridium perfringens. Этот микроорганизм вырабатывает аммиак, который повреждает внутреннюю слизистую оболочку кишечника и делает защитный барьер проницаемым.

Когда барьер ослабевает, токсины и продукты жизнедеятельности микробов попадают в кровоток и достигают печени. Там они провоцируют иммунный ответ, в частности избыточную активацию Т-клеток (CD8+), что ведет к хроническому воспалению и разрушению тканей органа. Препарат DT-109, представляющий собой глицин-содержащий трипептид, разрывает эту цепочку: он снижает популяцию Clostridium perfringens и уровень аммиака, восстанавливая целостность кишечного эпителия.

"Препарат воздействует преимущественно на желудочно-кишечный тракт, восстанавливая его барьерную функцию и ограничивая перенос аммиака и других провоспалительных продуктов в системный кровоток", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Объекты и методы исследования

Для проверки гипотезы исследователи использовали две модели: лабораторных мышей и приматов. Использование приматов критически важно, так как их микробиота кишечника и анатомия печени значительно ближе к человеческим, что повышает достоверность наблюдений.

Показатель Эффект DT-109 Микробиота Снижение уровня Clostridium perfringens Биохимия кишечника Снижение продукции аммиака Состояние печени Уменьшение воспаления и тяжести MASH

Таким образом, трипептид не просто лечит симптомы в печени, а устраняет первичный источник токсической нагрузки в кишечнике.

Границы вывода и ограничения

Несмотря на положительные результаты, работа имеет существенные ограничения. Все тесты проводились на животных моделях. Биологические системы приматов схожи с человеческими, но не идентичны им. Перенос результатов с животных на людей часто затруднен из-за различий в метаболизме и индивидуальном составе микробиома.

Кроме того, в материале не указаны долгосрочные эффекты препарата и возможные побочные действия при длительном приеме. На данный момент работа подтверждает биологическую возможность терапии, но не доказывает её клиническую эффективность и безопасность для пациентов с MASH.

Другие области применения

Авторы предполагают, что DT-109 может быть полезен и при других заболеваниях. Ранее препарат демонстрировал способность замедлять развитие атеросклеротических бляшек и предотвращать кальцификацию сосудов у приматов. Поскольку нарушение кишечного барьера характерно и для воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК/IBD), трипептид может стать базой для разработки новых методов лечения и этих патологий.

Следующим этапом станут клинические испытания на людях, которые позволят определить безопасную дозировку и реальный терапевтический эффект. Подробности исследования опубликованы в The Journal of Clinical Investigation.