Мозг работает против себя: обнаружили путь по которому болезнь Альцгеймера захватила нейроны

Исследователи обнаружили, что белок Arc может служить транспортным средством для токсичного белка Tau, способствуя распространению болезни Альцгеймера между нейронами. Работа, основанная на экспериментах с мышами и анализе тканей мозга человека, выявила механизм передачи патологии, однако авторы подчеркивают, что результаты пока не означают готовности нового метода лечения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина с потерей памяти

Механизм передачи токсичного белка

Болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением токсичной формы белка Tau. В норме Tau присутствует в клетках, но при патологии он начинает слипаться, образуя крупные запутанные клубки (tangles), которые блокируют внутренний транспорт нейрона и в итоге приводят к его гибели.

В ходе исследования ученые выяснили, что эти клубки могут распадаться на более мелкие фрагменты — "семена Tau". Эти частицы способны перемещаться из пораженного нейрона в здоровый, где они "заражают" нормальный белок Tau, запуская процесс формирования новых клубков. Таким образом болезнь захватывает новые области мозга.

Роль белка Arc в развитии болезни

Центральным звеном этого процесса оказался белок Arc. В обычных условиях он выполняет функцию посредника между клетками: Arc упаковывается в микроскопические пузырьки — внеклеточные везикулы (EV), которые перемещаются между нейронами, перенося информацию.

Исследователи обнаружили, что токсичный Tau способен прикрепляться к Arc и использовать эти везикулы как систему доставки. В результате патогенный белок покидает больную клетку и проникает в здоровую.

Состояние Arc в системе Результат для нейронов Белок Arc присутствует Токсичный Tau активно переносится в здоровые клетки через везикулы. Белок Arc отсутствует Перенос Tau между клетками резко снижается или прекращается.

Этот вывод был получен на мышиных моделях болезни Альцгеймера: в мозге животных, лишенных белка Arc, везикулы практически не содержали Tau и не могли распространять патологию.

"Распространение патологических белков через везикулы — это сложный процесс. Если мы понимаем, какой именно белок-переносчик отвечает за упаковку токсинов, появляется теоретическая возможность перехватить этот груз до того, как он достигнет здоровой клетки", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Противоречивый эффект блокировки Arc

Несмотря на роль в распространении болезни, Arc обладает и защитной функцией. Исследование показало, что полное удаление этого белка может ускорить гибель отдельных нейронов. Когда Arc отсутствует, токсичный Tau не может покинуть клетку и накапливается внутри нее до критического уровня, что приводит к более быстрому разрушению нейрона.

Таким образом, Arc работает как "клапан сброса": он помогает больной клетке избавиться от избытка токсинов, но тем самым подвергает риску соседние здоровые нейроны. Это означает, что простая блокировка синтеза Arc может оказаться вредной.

Границы вывода и перспективы

Авторы работы обнаружили везикулы, содержащие и Arc, и Tau, в тканях мозга человека. Это указывает на то, что описанный механизм может работать и в людях, однако основные доказательства получены именно на грызунах.

Исследователи полагают, что наиболее перспективной стратегией будет не блокировка Arc в целом, а перехват везикул "в полете" — после того, как они покинули больную клетку, но до того, как проникли в здоровую. Такой подход не сможет восстановить уже поврежденные ткани, но может замедлить прогрессирование деменции и сохранить когнитивные функции.

Работа уточняет механизм межклеточного переноса Tau, но не предлагает готового лекарства. Для перехода к терапии потребуется выяснить, как избирательно блокировать проникновение везикул в здоровые клетки, не нарушая при этом естественные функции белка Arc в мозге. Подробности исследования опубликованы в журнале Cell первоисточник исследования.

Ответы на популярные вопросы

Это открытие позволяет начать лечение людей?

Нет. Основные данные получены на мышах. Хотя в тканях человека найдены аналогичные везикулы, до разработки терапии предстоит пройти путь проверки механизмов на людях.

Значит ли это, что белок Arc вреден?

Не совсем. Он выполняет важные функции связи между нейронами и даже помогает отдельным клеткам выживать, удаляя из них токсины. Вреден именно процесс доставки Tau в здоровые клетки.

Можно ли с помощью этого метода вылечить болезнь Альцгеймера?

Метод направлен не на излечение (восстановление погибших нейронов невозможно), а на замедление распространения болезни.