Метеорит в Нью-Джерси: ученые обнаружили пребиотические молекулы в углистом хондрите

В метеорите, упавшем на дом в Нью-Джерси, обнаружили аминокислоты, углеродные соединения и другие пребиотические молекулы. Эти вещества считаются строительными блоками жизни. Работа, опубликованная в журнале Science Advances, помогает понять, как органические соединения попадали на раннюю Землю, но не доказывает, что жизнь на планете возникла именно из таких объектов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Падение метеорита

Объектом исследования стал каменный метеорит, который 16 июля 2024 года пробил крышу дома в городе Хиллсборо. Группа ученых под руководством Питера Дженнискенса из SETI Institute и NASA Ames Research Center провела анализ фрагментов, которые владелец дома удалось сохранить в стеклянных банках, используя алюминиевую фольгу и перчатки.

Анализ показал, что образец относится к типу углистых хондритов. В составе камня зафиксированы следы древних солевых растворов (рассолов). Это свидетельствует о том, что фрагменты произошли из приповерхностного слоя примитивного астероида, где происходили процессы воздействия концентрированных соленых жидкостей. По словам авторов, такие процессы ранее не были известны для этого типа протопланетных тел.

Траекторию полета объекта восстановили с помощью данных Американского общества метеоров. Камеры в Коннектикуте, Пенсильвании и Нью-Джерси зафиксировали метеор, который двигался со скоростью 51 500 км/ч. Расчеты показали, что камень прилетел из области главного пояса астероидов.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что обнаружение пребиотических молекул в космическом веществе подтверждает гипотезу о внешнем происхождении органики. Однако наличие аминокислот в метеорите само по себе не означает автоматическое появление живых организмов, так как для этого требуется сложная последовательность химических реакций в специфических условиях среды.

Теперь исследователи намерены сравнить солевые минералы из образца Хиллсборо с данными по астероидам Рюгу и Бенну. Это позволит уточнить, как развивалась "дружественная к жизни" химия в ранней Солнечной системе. Главным ограничением работы остается малый объем выборки — исследован лишь один конкретный фрагмент.