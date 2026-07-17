Ученые нашли способ обмануть природу: синие светодиоды ускорили поиск лекарств

Исследователи из Университета Буффало и Бингемтонского университета разработали метод химического синтеза, который позволяет изменять два соседних атома углерода в молекуле за один шаг. Работа, опубликованная в журнале Science, описывает использование синего света и специального катализатора для упрощения создания сложных трехмерных структур, характерных для современных лекарственных средств. Метод сокращает количество необходимых реакций, но его применимость к конкретным фармацевтическим препаратам еще предстоит проверить в сотрудничестве с индустрией.

Фото: Openverse by laverrue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Синий свет

Как работает метод

В основе разработки лежит использование соединений с углерод-галогенными связями — стандартного инструмента органической химии. Обычно такие реакции позволяют заменить галоген на другую группу атомов, причем воздействие ограничивается только тем атомом углерода, с которым была связана частица галогена.

Новый подход меняет этот принцип. В установках, которые авторы называют "ящиками Буффало" (Buffalo boxes), используются синие светодиоды (LED), подобные тем, что применяются в аквариумах или для домашнего растениеводства. Свет активирует фотокатализатор в растворе, переводя исходную молекулу в высокореактивное состояние. В этот короткий промежуток времени химики могут присоединить новые группы атомов сразу к двум соседним атомам углерода в одной операции.

Выбор видимого спектра света вместо ультрафиолетового (УФ) обоснован химической стабильностью объектов. УФ-излучение обладает более высокой энергией и может разрушить чувствительные органические соединения или вызвать побочные реакции, в то время как синий свет обеспечивает более мягкие условия синтеза.

"Использование видимого света позволяет обходить ограничения, которые возникают при обычном термическом нагреве. Мы не нагреваем всю смесь, а точечно передаем энергию через фотокатализатор, открывая доступ к соседнему атому углерода, который в обычных условиях остался бы неизменным", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Преимущества структурной сложности

Для создания лекарств критически важна форма молекулы. Простые плоские структуры часто менее эффективны, чем сложные трехмерные объекты, которые с большей точностью "стыкуются" с биологическими мишенями в организме. Это напрямую влияет на селективность и силу действия препарата.

Однако создание объемных молекул традиционно требует длинной цепочки дорогостоящих реакций. Каждый дополнительный этап в лаборатории несет риски: снижение выхода чистого продукта, сложности с очисткой или полный провал синтеза. Объединение двух модификаций в одну операцию позволяет сократить число промежуточных соединений, которые необходимо синтезировать и тестировать.

Параметр Традиционный метод Метод с синим светом Кол-во изменений за шаг Одно (один атом С) Два (соседние атомы С) Энергия активации Тепло / УФ-свет Видимый свет (синий LED) Риск деградации Высокий (при УФ) Низкий (мягкие условия)

Таким образом, сокращение этапов синтеза не только ускоряет процесс, но и потенциально повышает общую эффективность получения сложных соединений.

Ограничения и перспективы

Несмотря на успешные лабораторные тесты, работа представляет собой фундаментальный поиск нового метода, а не создание конкретного лекарства. Исследователи использовали широкодоступные углерод-галогенные соединения для демонстрации принципа, однако эффективность метода при работе с узкоспециализированными фармацевтическими мишенями еще не подтверждена.

На текущем этапе авторы планируют взаимодействовать с фармацевтическими компаниями, чтобы адаптировать реакцию под конкретные лекарственные цели. Кроме того, предполагается, что данная стратегия может быть расширена и на другие типы молекулярных трансформаций.

Метод позволяет быстрее создавать сложные молекулярные каркасы, что может упростить поиск новых кандидатов в лекарства. Тем не менее, до практического применения в производстве потребуется проверка на совместимость с различными функциональными группами, которые могут присутствовать в реальных препаратах. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.