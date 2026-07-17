Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи из Санкт-Петербурга проконсультировали пациентов и коллег в Вологде
Творческий порыв в Витебске: неожиданный выбор программы определил настроение всего вечера
Сияющие и здоровые волосы: как копеечный, аптечный препарат заменит вам дорогой салонный уход
За последний кусок прдется спорить: этот вишнёвый пирог слишком быстро становится любимым
Права наследников на социальное жилье: когда суд встанет на вашу сторону
Жильцы наконец выберут интернет сами: до миллиона рублей заплатят управляющие компании за диктат
Безопасность оказалась под угрозой: в Севастополе пересмотрели подход к содержанию подвалов
Исторический центр сбросил балласт: стройка в Пушкинских Горах решит вопрос с водоотведением
Комедия «Холоп 3» стала самой кассовой российской премьерой летнего сезона

Ученые нашли способ обмануть природу: синие светодиоды ускорили поиск лекарств

Эврика » Открытия

Исследователи из Университета Буффало и Бингемтонского университета разработали метод химического синтеза, который позволяет изменять два соседних атома углерода в молекуле за один шаг. Работа, опубликованная в журнале Science, описывает использование синего света и специального катализатора для упрощения создания сложных трехмерных структур, характерных для современных лекарственных средств. Метод сокращает количество необходимых реакций, но его применимость к конкретным фармацевтическим препаратам еще предстоит проверить в сотрудничестве с индустрией.

Синий свет
Фото: Openverse by laverrue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Синий свет

Как работает метод

В основе разработки лежит использование соединений с углерод-галогенными связями — стандартного инструмента органической химии. Обычно такие реакции позволяют заменить галоген на другую группу атомов, причем воздействие ограничивается только тем атомом углерода, с которым была связана частица галогена.

Новый подход меняет этот принцип. В установках, которые авторы называют "ящиками Буффало" (Buffalo boxes), используются синие светодиоды (LED), подобные тем, что применяются в аквариумах или для домашнего растениеводства. Свет активирует фотокатализатор в растворе, переводя исходную молекулу в высокореактивное состояние. В этот короткий промежуток времени химики могут присоединить новые группы атомов сразу к двум соседним атомам углерода в одной операции.

Выбор видимого спектра света вместо ультрафиолетового (УФ) обоснован химической стабильностью объектов. УФ-излучение обладает более высокой энергией и может разрушить чувствительные органические соединения или вызвать побочные реакции, в то время как синий свет обеспечивает более мягкие условия синтеза.

"Использование видимого света позволяет обходить ограничения, которые возникают при обычном термическом нагреве. Мы не нагреваем всю смесь, а точечно передаем энергию через фотокатализатор, открывая доступ к соседнему атому углерода, который в обычных условиях остался бы неизменным", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Преимущества структурной сложности

Для создания лекарств критически важна форма молекулы. Простые плоские структуры часто менее эффективны, чем сложные трехмерные объекты, которые с большей точностью "стыкуются" с биологическими мишенями в организме. Это напрямую влияет на селективность и силу действия препарата.

Однако создание объемных молекул традиционно требует длинной цепочки дорогостоящих реакций. Каждый дополнительный этап в лаборатории несет риски: снижение выхода чистого продукта, сложности с очисткой или полный провал синтеза. Объединение двух модификаций в одну операцию позволяет сократить число промежуточных соединений, которые необходимо синтезировать и тестировать.

Параметр Традиционный метод Метод с синим светом
Кол-во изменений за шаг Одно (один атом С) Два (соседние атомы С)
Энергия активации Тепло / УФ-свет Видимый свет (синий LED)
Риск деградации Высокий (при УФ) Низкий (мягкие условия)

Таким образом, сокращение этапов синтеза не только ускоряет процесс, но и потенциально повышает общую эффективность получения сложных соединений.

Ограничения и перспективы

Несмотря на успешные лабораторные тесты, работа представляет собой фундаментальный поиск нового метода, а не создание конкретного лекарства. Исследователи использовали широкодоступные углерод-галогенные соединения для демонстрации принципа, однако эффективность метода при работе с узкоспециализированными фармацевтическими мишенями еще не подтверждена.

На текущем этапе авторы планируют взаимодействовать с фармацевтическими компаниями, чтобы адаптировать реакцию под конкретные лекарственные цели. Кроме того, предполагается, что данная стратегия может быть расширена и на другие типы молекулярных трансформаций.

Метод позволяет быстрее создавать сложные молекулярные каркасы, что может упростить поиск новых кандидатов в лекарства. Тем не менее, до практического применения в производстве потребуется проверка на совместимость с различными функциональными группами, которые могут присутствовать в реальных препаратах. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Экономика и бизнес
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Москву сначала заморозит, а потом накроет жара: синоптики раскрыли дату резкого погодного разворота
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Последние материалы
За последний кусок прдется спорить: этот вишнёвый пирог слишком быстро становится любимым
Права наследников на социальное жилье: когда суд встанет на вашу сторону
Жильцы наконец выберут интернет сами: до миллиона рублей заплатят управляющие компании за диктат
Безопасность оказалась под угрозой: в Севастополе пересмотрели подход к содержанию подвалов
Исторический центр сбросил балласт: стройка в Пушкинских Горах решит вопрос с водоотведением
Комедия «Холоп 3» стала самой кассовой российской премьерой летнего сезона
Ваша спальня выглядит дёшево? Три хитрости заставят интерьер зазвучать иначе без затрат
Леса Нью-Йорка внезапно опустели: канадский смог заставил десятки видов птиц исчезнуть из виду
Такое случается раз в десятилетие: тень Луны прошьет Европу и откроет путь к небесному шоу
Розовые озера Алтая ломают шаблон: пейзаж, ради которого туристы едут тысячами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.