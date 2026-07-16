Анализ изотопов стронция в зубах восстановил маршруты работорговли из Африки

Химический и стоматологический анализ останков освобожденных рабов на острове Святой Елены позволил определить регионы их происхождения в Африке. Исследование 152 скелетов показало, что большинство людей прибыли из прибрежных районов Западной и Центральной Африки, однако часть из них была насильственно перемещена из глубины континента задолго до отправки в плавание. Работа восстанавливает географические маршруты людей, чьи данные были стерты из официальной истории.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Старый зуб в земле

Метод изотопного анализа зубов

В основе работы лежит анализ соотношения изотопов стронция в зубной эмали. Стронций попадает в организм человека с водой и пищей, при этом его изотопный состав специфичен для конкретных геологических зон. Поскольку эмаль формируется в детстве и не меняется в течение жизни, она служит своего рода "химическим паспортом" места проживания ребенка.

Исследователи измерили соотношение изотопов в зубах 152 человек, чтобы сопоставить их с геологическими данными различных регионов Африки. Этот подход позволил отличить тех, кто родился на побережье, от людей, перемещенных из внутренних районов континента.

"Хотя изотопы стронция отражают местную геологию, они фиксируют смесь продуктов и воды, доступных человеку в период роста зубов. Поэтому такой метод редко дает уникальный географический отпечаток одной точки, но позволяет определить общий регион", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

География и маршруты перемещения

Результаты анализа подтвердили, что большая часть группы происходила из прибрежных или близких к берегу регионов Западной и Центральной Африки. Однако часть людей была перемещена на сотни и тысячи километров из глубины континента к портам отправки.

Особое внимание авторы уделили случаю мужчины (возраст смерти от 19 до 25 лет), чьи зубы показали смену локации в период с 7 до 9 лет. Сначала изотопный состав соответствовал внутренним районам Анголы, а затем — прибрежной зоне. Это прямое свидетельство того, что ребенка могли переправить к океану для последующей продажи в рабство.

Помимо этого случая, данные по как минимум 10 индивидуумам указывают на то, что их транспортировка из родных мест началась в детстве или в раннем подростковом возрасте.

Генетический анализ и исторический контекст

Для уточнения данных ученые провели ДНК-анализ 20 останков и изучили исторические архивы. Генетические профили показали связь с современными популяциями Габона и северной Анголы. Высокое генетическое разнообразие группы согласуется с записями экипажей Королевского военно-морского флота Великобритании, которые отмечали использование пленниками различных диалектов, в том числе конго и бенгуэла.

Источник данных Что позволил определить Изотопы стронция Регионы проживания в детстве и факты внутренних миграций ДНК-анализ (20 чел.) Этническая принадлежность и связь с современными популяциями Исторические записи Лингвистический состав и общие маршруты транспортировки

Комбинация этих методов позволила создать более полную картину перемещения людей, чем это possibly было бы при использовании только одного из источников.

Границы выводов и ограничения

Несмотря на точность химического анализа, работа имеет ряд ограничений. Генетический анализ был проведен лишь для части выборки (20 из 152 человек), что ограничивает возможность обобщения этнического состава всей группы. Кроме того, изотопный анализ указывает на регион, но не может назвать конкретную деревню или город.

Также авторы отмечают, что из-за отсутствия детальных записей о конкретных людях невозможно установить их личные судьбы или найти их прямых потомков на острове Святой Елены, так как большинство из них скончались вскоре после прибытия из-за истощения и болезней.

Работа уточняет маршруты трансатлантической работорговли, подтверждая факт массового перемещения детей из глубины Африки к побережью. Основным ограничением остается малый объем генетических данных и невозможность точной локализации объектов до уровня конкретных населенных пунктов. Для полноты картины требуется расширение ДНК-анализа на всю выборку. Результаты исследования опубликованы в журнале Science первоисточник исследования.