Древние люди привезли беду: находки в Албании изменили взгляд на миграцию из Азии

Анализ остатков насекомых в неолитическом поселении Лин-3 (Албания) выявил присутствие четырех видов сельскохозяйственных вредителей в VI тысячелетии до нашей эры. Работа позволяет реконструировать состав вредителей, с которыми сталкивались первые европейские земледельцы, и проследить пути миграции насекомых вместе с людьми из Малой Азии, однако исследование основывается на ограниченном количестве проб из одного локального памятника.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рой черных мошек на помидорах

Метод анализа и данные

Объектом исследования стало поселение Лин-3 на берегу Охридского озера. Постройкам этого памятника, согласно радиоуглеродному и дендрохронологическому анализу, примерно 5862-5748 лет до нашей эры. Сесилия Нихаус и Ева Панагиотокопулу из Эдинбургского университета сосредоточились на древнейшем культурном слое поселения.

Исследователи использовали метод анализа отложений: в 2024 году отобрали 16 образцов объемом по пять литров каждый. После промывки осадка ученые идентифицировали сохранившиеся фрагменты насекомых. Тип исследования — анализ материальных остатков (энтомологический анализ археологических находок), который позволяет определить видовой состав фауны конкретного периода.

Виды обнаруженных вредителей

Авторы выделили четыре вида насекомых, разделив их по месту воздействия на урожай. Двое из них поражают растения в период роста, двое других — уничтожают собранные запасы зерна и бобовых.

Группа вредителей Виды и специализация Полевые вредители Гороховая зерновка (Bruchus pisorum) и B. rufipes (бобовые культуры) Амбарные вредители Амбарный долгоносик (Sitophilus granarius) и суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis)

Для большинства этих видов находки в Лин-3 стали самыми ранними свидетельствами их присутствия на археологических памятниках Европы. Данные по долгоносикам дополнили имеющиеся сведения о распространении этого вида в неолите.

Пути распространения насекомых

Авторы статьи делают вывод о связи миграции людей и распространения вредителей. Амбарный долгоносик и гороховая зерновка, по мнению исследователей, попали в Европу из Юго-Западной Азии вместе с мигрирующими земледельцами. Долгоносики перемещались вместе с запасами зерна, а зерновки — в бобовых культурах.

Сравнение с другими памятниками подтверждает эту гипотезу: самые старые остатки долгоносиков найдены в Леванте (памятник Атлит-Ям, ок. 6200 г. до н. э.), затем в Греции (Дисплио, ок. 5780-5720 гг. до н. э.) и в Албании. К концу VI тысячелетия до н. э. вредители достигли Центральной Европы. В то же время суринамский мукоед и зерновка B. rufipes, вероятно, обитали в Европе еще до прихода первых земледельцев.

"Распространение вредителей за пределы их естественного ареала в данном случае напрямую связано с антропогенным фактором. Люди не просто приносили семена культур, они создавали искусственную среду (хранилища), которая позволяла амбарным насекомым выживать и перемещаться на огромные расстояния", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Границы выводов и ограничения

Работа позволяет утверждать, что первые европейские земледельцы сталкивались с конкретным набором вредителей и что часть из них мигрировала вместе с людьми. Однако исследование не дает полной картины по всему региону Европы, так как основано на пробах из одного поселения. Кроме того, утверждение о том, что некоторые виды уже обитали в Европе до миграции, носит вероятностный характер и требует сравнения с более широким массивом данных из донеолитических слоев.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Stored Products Research. Работа уточняет хронологию появления вредителей в Европе, но для подтверждения общих путей миграции всех четырех видов необходимы дополнительные анализы в других точках Балканского полуострова и Малой Азии.